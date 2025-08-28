POGINULO DESET LJUDI

U ruskom napadu na Kijev pogođeno izaslanstvo EU-a, evo reakcije iz Bruxellesa

L. Š. / Hina

28.08.2025 u 09:42

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: EPA / Autor: Maxym Marusenko
Europska unija u četvrtak je snažno osudila noćašnji ruski napad na Kijev u kojem je po najnovijim podacima poginulo najmanje deset ljudi, a među pogođenim zgradama je i sjedište Delegacije EU-a u Ukrajini

Ruske snage su tijekom noći izvele veliki napad dronovima i raketama na Kijev, ubivši najmanje 10 ljudi, ranivši 38 te oštetivši stambene i druge zgrade u sedam okruga, rekli su u četvrtak ukrajinski dužnosnici.

Predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da je napad, u kojem je poginulo i dijete, svijetu pokazao ruski odgovor na diplomaciju usred napora američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat.

'Zgrožen sam još jednim noćnim, smrtonosnim raketnim napadom na Ukrajinu. Moje misli su s ukrajinskim žrtvama i s osobljem izaslanstva EU-a u Ukrajini, čija je zgrada oštećena u ovom namjernom ruskom napadu', objavio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.

Costa je dodao da se EU neće dati zaplašiti. 'Ruska agresija samo pojačava našu odlučnost da budemo uz Ukrajinu i njezin narod'. Napad na stambenu četvrt i zgradu izaslanstva EU-a osudila je i povjerenica za proširenje Marta Kos.

'Snažno osuđujemo ove brutalne napade, jasan znak da Rusija odbacuje mir i bira teror. Izražavamo punu solidarnost s osobljem EU-a, njihovim obiteljima i svim Ukrajincima koji trpe ovu agresiju', objavila je Kos na platformi X.

