Sin hrvatske pjevačice napao dva indijska dostavljača, određen mu istražni zatvor

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu je izvijestilo da su sucu istrage Županijskog suda podnijelo prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv 22-godišnjaka zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je sudac istrage prihvatio.

Prethodno je tužiteljstvo ispitalo osumnjičenog te protiv njega pokrenulo istragu zbog dva kaznena djela razbojništva iz mržnje koja je počinio 6. prosinca 2025. u Zagrebu, uslijed netrpeljivosti prema osobama drugog nacionalnog i etničkog podrijetla.