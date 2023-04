Bivši ministar zaštite okoliša Dobrović: Afera Sortirnica je jako neobična

'Cijeli postupak javnog natječaja bio je kontroliran i od strane Ministarstva i prije i u fazi raspisivanja natječaja i pri samom odabiru proizvođača. Uvažene su određene primjedbe koje su iznesene u javnom savjetovanju izneseno. Sve je rađeno potpuno transparentno. Ne samo da je to naše viđenje, nego i Fonda za energetsku učinkovitost i Ministarstva koje je kreiralo cijeli proces. Nakon svega toga i nakon izvedbe radova izdana je uporabna dozvola, a razlog zašto sortirnica još nije u funkciji, a takvih je u Hrvatskoj izvedeno nekoliko (Ogulin, Lošinj, Bjelovaru i Novalji) nije puštena zbog birokratskih začkoljica koje su vezane i uz naše zakon o javnoj nabavi, ali i uz sam javni natječaj i natječajnu dokumentaciju. Održan je sastanak u Ministarstvu i u Fondu za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša gdje su prve usmene upute bile takve da jedinica lokalna samouprave može dati sortirnicu na upravljanje javnom isporučitelju usluge, što je u ovom slučaju komunalno društvo Čistoća. No nakon toga dobili smo dopis da moramo ili raspisati koncesiju ili putem javnog natječaja dati na upravljanje zainteresiranim gospodarskim subjektima. To još nismo napravili jer smo morali vrlo složene analize, a dokaz tome da je to složen proces je što niti jedna od tih sortirnica još uvijek nije u funkciji, detaljno je objasnio Filipović.

'Pravo je pitanje bilo bi zašto nemamo više sortirnica u RH i zašto se ne držimo onoga što smo preuzeli kao obvezu prilikom ulaska RH u EU. U Hrvatskoj su samo dvije centralne zone za zbrinjavanje otpada i samo nekoliko sortirnica', dodao je. Na pitanje da se piše po medijima kako je gradska vlast bila upozorena da je javni natječaj pisan kao da je iz kataloga Tehnixa Filipović je rekao da je to predmet istrage o kojoj on ne može govoriti jer su tajne.

'Ova afera je vrlo neobična po dva elementa. Izvršen je nevjerojatan napad na domaću tvrtku Tehnix koja ima vrelo veliki uspjeh u svijetu i na vlasnika tvrtke Đuru Horvata, inovatora i gospodarstvenika', dodao je. 'Doći pred kuću čovjeku koji je vlasnik tvrtke koja zapošljava preko 500 ljudi, preko 100 inženjera i koji ima niz proizvoda s kojima uspješno izlazi na svjetsko tržište i glavninu prihoda stvara vani, a ljudi rade u Hrvatskoj, dovesti medije, marice, čovjeka ispitivati, to je nečuveno. To je nevjerojatni napad na domaće gospodarstvo', rekao je.

Bivši ministar zaštite okoliša (Domovinski pokret) Slaven Dobrović rekao je kako je ovaj slučaj jako neobičan. 'Sortirnice su srce sustava gospodarenja otpadom za koji bi htjeli da se konvertira u kružno gospodarenje otpadom. Slušao sam više šuta premijera Andreja Plenkovića u Saboru kad bi se vratio iz Bruxellesa o europskom zelenom planu i središnje mjesto je kružno gospodarenje otpadom. Tu se može napraviti jako puno, to je jedini sektor gdje iz minusa možete otići u plus. Sortirnica odvojeno prikupljeni reciklabilni otpad konvertira u sekundarnu sirovinu', objasnio je Dobrović.

'Bez sortirnice se ne može ići u smjeru kružnog gospodarenja otpadom jer odvojeno prikupljati otpad, a nemati sortirnicu, kao što se to čini u Zagrebu, to je suludo. To je posao koji ne možeš završiti kako treba, tek sa sortirnicom to ide u sekundarnu sirovinu, robu na tržištu', naglasio je Dobrović. Dodao je kako riječka sortirnica ne radi preko godinu dana i stvara trošak od barem 3 milijuna eura. 'Grad je inicirao i uložena su europska i domaća javna sredstva u nešto što treba polučiti rezultat i to se ne čini', istaknuo je.

Habijan: Licemjerstvo i dvostruka mjerila od SDP-a i većeg dijela oporbe

Potpredsjednik Nacionalnog protukorupcijskog vijeća (HDZ) Damir Habijan rekao je kako je interesantno od jučer kada se krenulo s uhićenjima vidjelo licemjerstvo i dvostruka mjerila prije svega od strane SDP-a, ali i većeg dijela oporbe. 'Zapravo dobro je da javnost vidi kako, ako gledamo HDZ, i ako pogledate što govorimo neovisno tko je osumnjičen ili tko je obuhvaćen bilo kojim postupkom, uvijek ističemo presumpciju nevinosti i ističemo da si institucije neovisne, bilo da je to DORH, USKOK ili u ovom slučaju EPPO. S druge strane imate SDP i veći dio oporbe, pogotovo kad se radi o HDZ-u, govore odmah ga treba uhititi, osuditi, to su kriminalci, to su lopovi. Za njih u tom slučaju nema presumpcije nevinosti, DORH i USKOK ne rade pa mora EPPO. Ja sam najmanje očekivao danas da će Peđa Grbin zatražiti ostavku riječkog gradonačelnika, očekivao sam da će organizirati konferenciju za medije i pitati glavnu državnu odvjetnicu zašto je to EPPO postupio, zašto to nije napravi o DORH ili USKOK. Očekivao sam od nekih drugih oporbenih političara, koji su u situacijama kada su bili uhićivani HDZ-ovi dužnosnici ili pripadnici nekih drugih stranaka imali narativ, da će imati isti narativ, no danas je muk. Danas od njih nema niti jednog slova. Dobro je da hrvatska javnost vidi kako postoje očito dvostruka mjerila. Kada je riječ o članu SDP-a onda su drugi kriteriji, a kada je netko drugi u pitanju onda nema presumpcije nevinosti, onda nećemo dopustiti toj osobi da iznese obranu, napast ćemo institucije da ne rade svoj posao nego da ga mora odraditi ured europskog javnog tužitelja', istaknuo Habijan.