BiH zadržala kreditni rejting na razini B: Politički rizici utječu na gospodarstvo

Bosna i Hercegovina (BiH) zadržala je dosadašnji kreditni rejting s oznakom B i stabilnim izgledima što ukazuje na otpornost ekonomije, no mogu ju ugroziti rastući fiskalni i politički izazovi, objavila je u srijedu Središnja banka BiH
Međunarodne procjeniteljske kuće Standard & Poor's te Moody's su 30. siječnja dostavile toj banci nove redovite izvještaje u kojima su kreditni rejting BiH definirali oznakom B+ odnosno B3 uz stabilne izglede.
Iste takve rejtinge BiH je imala i do sada.
Oznaka "stabilno" ujedno je procjena kako se kreditni rejting u dogledno vrijeme neće promijeniti, dok oznaka B ujedno znači spekulativni kreditni rejting odnosno visoki kreditni rizik.
Prema procjenama S&P-a proračunski deficit BiH će rasti tijekom godine, prvenstveno kao posljedica predizborne potrošnje. Očekuje se da će prosječni proračunski deficit iznositi oko 2,1 posto BDP-a do 2029. godine, dok bi javni dug mogao porasti na približno 25 posto BDP-a.
Stabilni izgledi, prema ocjeni analitičara S&P-a, odražavaju ravnotežu između solidnog gospodarskog rasta i ograničenih vanjskih neravnoteža, nasuprot rastućim fiskalnim pritiscima i ograničenoj političkoj efikasnosti uoči općih izbora.
Složen institucionalni okvir BiH i politički zastoji i dalje predstavljaju značajan rizik za donošenje i provedbu ekonomskih politika, no važan faktor stabilnosti ostaje aranžman valutnog odbora koji podrazumijeva fiksni tečaj nacionalne valute konvertibilne marke prema euru i pruža važan politički oslonac domaćem gospodarstvu.
Prema ocjeni Moody’sa, ograničena politička suradnja unutar Bosne i Hercegovine i dalje usporava donošenje ključnih zakona i provedbu reformi, što negativno utječe na efikasnost ekonomskih politika.
Iako su političke napetosti u zemlji sada nešto manje one i dalje predstavljaju značajan ograničavajući faktor za unapređenje kreditnog profila zemlje, navode u svom izvještaju.
Moody’s procjenjuje da će se fiskalni rezultat Bosne i Hercegovine umjereno pogoršati uslijed rasta socijalne potrošnje, ali naglašava da relativno niska razina javnog duga i dalje predstavlja važan faktor potpore kreditnom rejtingu.