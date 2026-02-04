BiH zadržala kreditni rejting na razini B: Politički rizici utječu na gospodarstvo

Međunarodne procjeniteljske kuće Standard & Poor's te Moody's su 30. siječnja dostavile toj banci nove redovite izvještaje u kojima su kreditni rejting BiH definirali oznakom B+ odnosno B3 uz stabilne izglede.

Iste takve rejtinge BiH je imala i do sada.

Oznaka "stabilno" ujedno je procjena kako se kreditni rejting u dogledno vrijeme neće promijeniti, dok oznaka B ujedno znači spekulativni kreditni rejting odnosno visoki kreditni rizik.

Prema procjenama S&P-a proračunski deficit BiH će rasti tijekom godine, prvenstveno kao posljedica predizborne potrošnje. Očekuje se da će prosječni proračunski deficit iznositi oko 2,1 posto BDP-a do 2029. godine, dok bi javni dug mogao porasti na približno 25 posto BDP-a.