Biden ženama koje je dodirivao na političkim skupovima: Nisam ih htio poniziti, razumijem ih

Bivši američki potpredsjednik Joe Biden izjavio je u petak da razumije žene koje su ga optužile za nedolično ponašanje, ali se nije ispričao zbog svog ponašanja

Biden je ponovio da svojim ponašanjem nije htio poniziti žene i, umjesto isprike, rekao da mu je "žao što to nije bolje razumio".

U doba pokreta #Me Too, rekao je da svi trebaju biti svjesni da bilo koja žena ili mušlarac koji se osjećaju nelagodno imaju pravo to reći.

"To doista razumijem", rekao je Biden u govoru na sastanku Međunarodnog bratstva električara (IBEW) u Washingtonu.