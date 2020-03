Obitelj preminulog tvrdi da hitna pomoć nije došla na vrijeme, Beroš šalje inspekciju u Istru

Ministar zdravstva Vili Beroš najavio je u četvrtak da će u Istru poslati zdravstvenu inspekciju kako bi se ispitale sve okolnosti oko slučaja osobe koja je umrla u samoizolaciji od koronavirusa.

'Ravnatelj HZJZ-a iznio mi je drugačije informacije dobivene od šefa županijskog zavoda za javno zdravstvo tako da je apsolutno izvjesno da ćemo morati uputiti zdravstvenu inspekciju da ispita sve okolnosti oko navedenog slučaja', rekao je Beroš.

Ispitat će se, istaknuo je, je li sve rađeno po pravilima 'jer istina mora doći na vidjelo , ona je jedino relevantna'.

Podsjetimo, obitelj preminulog muškarca iz Brtonigle, Nina Kernjusa, vlasnika poznatog restorana Astarea tvrdi da nije istina ono što je rečeno na presici Stožera civilne zaštite Istarske županije.

Aleksandar Stojanović, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, rekao da je riječ o starijoj osobi koja nije imala simptome, ali je postojala mogućnost da je bila u kontaktu sa zaraženom osobom, pa je bila u samoizolaciji. Stojanović je dodao da je jučer (utorak) došlo do blagih simptoma, zbog čega je osobi sugerirano da ju se smjesti u Opću bolnicu Pula, ali je Kernjus to odbio. Kako je ispričao Stojanović, preko noći je došlo do pogoršanja i potom je osoba preminula.