Beroš o covid mjerama za Badnjak i Silvestrovo: Dva sata duže neće utjecati na situaciju

Ministar zdravstva Vili Beroš apelirao je na sve da se pridržavaju mjera: 'Apeliram i na to da kad smmo bliže čak nosimo maske i vani. To je važno pogotovo u kontekstu promišljanja oko omikrona. Nema opuštanja i nadalje'

'Uvijek vam je to tako. Naime, i porast i pad broja hospitaliziranih prati u jednom vremenskom intervalu porast i pad broja novozaraženih. To je jako dobro. Dobro je i to što smo jutros čitali da najnovija istraživanja ukazuje da stopa hospitalizacije kod onih koji su zaraženi omikronom također nije velika. To je jako optimistično, međutim mjesta za opuštanje nema i moramo biti i dalje jako oprezni', poručio je Beroš napominjući kako je peti val zaraze moguć.

Rekao je da bib volio, da i ako se dogodi, da bude što odgođeniji kako bi se stigli oporaviti od četvrtog vala te da se zdravstveni djelatnici malo i odmore jer sve skupa traje predugo.

'I zahvaljujem na kraju godine poglavito njima', rekao je Beroš.