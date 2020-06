Bernardić: Plenković pokušava imitirati Sanadera, nisam odbio sučeljavanje s njim

Šef SDP-a i lider Restart koalicije Davor Bernardić kazao je, upitan koja je ključna razlika između Restart koalicije i HDZ-a, da oni imaju najbolji tim i najbolji program. Naveo je da potvrdio sučeljavanje s Plenkovićem na RTL-u 29. lipnja

"To je poanta našeg okupljanja i našeg predizbornog programa - novi početak Hrvatske", dodao je Bernardić.

"Građani su razočarani, izgubili su povjerenje u institucije, politiku, 11 ministara je moralo otići zbog korupcije. Vidjeli su najkorumpiraniji Sabor u hrvatskoj povijesti gdje su se vladajući održavali zahvaljujući žetončićima", rekao je Bernardić dodajući da će Restart koalicija vratiti to izgubljeno povjerenje.

Upitan koja je ključna razlika između Restart koalicije i HDZ-a, Bernardić kaže: 'Imamo najbolji tim i najbolji program. Jedini imamo jasan program kako izvući zemlju iz krize, kako potaknuti investicije, modernizirati zdravstvo, digitalizirati našu zemlju, kako se beskompromisno boriti protiv korupcije i kako smanjiti državnu upravu."

Andrej Plenković tvrdi da Miroslav Škoro radi za Bernardića, no on to odlučno opovrgava.

'Plenković pokušava imitirati Sanadera s porukom: Glas za Škoru je glas za HDZ. Očito je da je glas za Škoru, glas za HDZ. Isto kao što je glas za HDZ, glas za Škoru. Vidjeli ste da je Škoro izjavio da bi Plenković bio dobar ministar vanjskih poslova u njegovoj vladi. On pokušava loše kopirati Sanadera, dok ga dobro kopira u jednoj drugoj priči, tu ga je nadmašio, tu je puno maestralniji od njega, a to je korupcija jer mu je 11 ministara moralo otići zbog sumnje na korupciju', kazao je Bernardić.

Premijer Plenković više puta je ponovio kako se Bernardić svojim istupima diskvalificirao za bilo kakvu važniju dužnost. Šef oporbe kaže kako će građani 5. srpnja reći što misle o Plenkoviću.

Ističe da se ne boji sučeljavanja s njim.

"Mi smo potvrdili sučeljavanje na RTL-u 29. lipnja. Apsolutno nema straha, ja jedva čekam sučeljavanje. Ono što se sada događa je da on neuspješno pokušava kukati i zapomagati putem medija da sam ja odbio sučeljavanje. Ja nisam odbio nikakvo sučeljavanje. Odbio sam prije početka izborne kampanje sudjelovati u predizbornom showu koji je on organizirao na HRT-u", kazao je.

Odbio je mogućnost suradnje s nekom desnom političkom opcijom, primjerice Mostom, u slučaju da im nedostaje mandata da sastavi stabilnu većinu.kukati

"Naša koalicija će biti stabilna. Po anketama, Grabar-Kitarović je još predsjednica Hrvatske, a HDZ je na europskim izborima dobio 6 ili 7 mandata, a mi 2. Toliko o anketama. Uživamo podršku građana, to je najvažnija anketa. Osjećamo veliku potporu i zato sam nikad uvjereniji da ćemo pobijediti na izborima", kazao je Bernardić na RTL-u.

Upitan boji li se ponavljanja scenarija "žetončića", Bernardić odgovara: ''Ne. Svi ljudi koji su u koaliciji su naši partneri koji u zadnje četiri godine imaju jasnu distancu od HDZ-a, to su ljudi koji su glasali protiv HDZ-a i njihovih pogubnih politika za Hrvatsku".

Komentirao je i razlaz s Rankom Ostojićem koji je otišao s liste.

'Ne ulazim u osobne razloge. Za Ranka će uvijek biti mjesta u SDP-u, u izvršnoj vlasti. Liste su slagane kao i za europske izbore, to su svi najjači ljudi SDP-a. Po našem izbornom zakonu, sa svake liste se nože ući kroz osvajanje dovoljno glasova birača preferencijalno', kazao je Bernardić.

Upitan strahuje li da će im se dogoditi što i HDZ-u na europski izborima, tzv. efekt ''crnog labuda", šef oporbe kaže; ''U SDP-u nema crnih labudova, toga ima u HDZ-u. I crnih labudova i crnih torbi. Liste su slagane tako da najjači ljudi daju doprinos i na početku i na kraju liste. Nisam vidio da je netko to pitanje postavio Plenkoviću, nisu ga pitali zašto nema žena."

Na Restartovoj listi jedina žena prva na listi, i to u 4. izbornoj jedinici, je Sabina Glasovac, iako se očekivalo da to mjesto zauzme Domagoj Hajduković. Bernardić kaže da je odluka donesena na incijativu Hajdukovića.

"Da Sabina nije prva u 4. jedinici bila bi prva u 9. izbornoj jednici. s obzirom na njenu javnu prepoznatljivost", rekao je Bernardić i priznao da Glasovac ne bi dobila prvo mjesto u 4. jedinici da nije bilo slučaja Mikulin.

Govoreći o njemu, rekao da nije nikad bio konfliktna osoba. Bernardić kaže da je i on sam bio iznenađen slučajem nasilja.