Sessa: Spremni smo i na najcrnji scenarij, osigurana je zaštitna oprema za birališta

Državno izborno povjerenstvo (DIP) utvrdilo je pravovaljano predložene liste na izborima za Hrvatski sabor, kao i pravovaljane kandidature u 12. izbornoj jedinici. Đuro Sessa, predsjednik DIP-a, rekao je da je na listama ukupno 2669 kandidata, od toga 58 posto muškaraca. Čak 39 lista ne zadovoljava tzv. spolnu kvotu, od čega su na 37 lista podzastupljene žene

Što se tiče poštivanja mjera na skupovima u izbornoj kampanji, one nisu pod nadležnošću DIP-a, podsjećajući birače da 24. lipnja istječe rok za provjeru podataka u registru birača, te da do tada treba prijaviti odsutnost iz mjesta prebivališta na dan izbora.

'Kako poštar dolazi osobi u samoizolaciji, ili Glovo? Oprostite, to nije slanje rakete na Mjesec', rekao je predsjednik DIP-a.

Na pitanje o pogoršanoj situaciji s koronavirusom, rekao je da je DIP spreman i za najgoru situaciju. 'Oprema je osigurana, bude li potrebno bit će dostavljena na biračka mjesta', kazao je Sessa, dodajući da DIP još to nema u posjedu, ali bude li potrebno - bit će sve spremno.

Ova izborna jedinica obuhvaća dio centra i zapada Grada Zagreba te sjeverozapadni dio Zagrebačke županije sve do granice sa Slovenijom.

DIP je do srijede u ponoć zaprimio 192 izborne liste, od kojih 187 stranačkih (95 stranačkih i 92 koalicijske) i pet neovisnih. U 12. izbornoj jedinici, u kojoj osam svojih zastupnika biraju nacionalne manjine, zaprimljeno je 17 kandidatura.

Izborna jedinica prostire se istočnim dijelom Zagreba, istočnim dijelom Zagrebačke županije te obuhvaća Koprivničko-križevačku i Bjelovarsko-bilogorsku županiju, sve do granice s Mađarskom.

Prva je od dvije slavonske izborne jedinice i proteže se kroz cijelu Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku županiju, sve do granice sa Srbijom.

6. izborna jedinica još je jedna od tzv. zagrebačkih izbornih jedinica . Obuhvaća jugoistok Zagreba, uključujući gotovo cijeli Novi Zagreb, jugoistok Zagrebačke županije i cijelu Sisačko-moslavačku županiju, sve do granice s BiH.

Kandidati za 7. izbornu jedinicu

Proteže se od Zagreba do mora. Obuhvaća zapadni, južni i jugozapadni dio Zagreba, jugozapadni dio Zagrebačke županije, cijelu Karlovačku županiju sve do granice s BiH te istočni dio Primorsko-goranske županije, sve do mjesta na obali poput Bakra i Novog Vinodolskog.