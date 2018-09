Bernardić: Neka me legalno smijene, umjesto da cmizdre po medijima i moljakaju me da sam odstupim

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u razgovoru za Novi list govorio je o situaciji u ovoj stranci, komentirao pozive dijela stranačkih čelnika za njegovom smjenom, te najavio da se ne namjerava predati već da će se i dalje boriti kako bi ostao na čelu stranke

'Zanimljivo je da se više nitko niti ne trudi izmisliti bilo kakav suvisao razlog zbog čega bih ja to trebao sam odstupiti s čelnog mjesta SDP-a. Valjda je dovoljno samo to da oni to žele. Zanimljivo je da ih novinari niti ne pitaju zašto bih ja trebao odstupiti. Umjesto bilo kakvoga argumenta, konkretne političke aktivnosti, izjave, pogrešne procjene, političke štete oni se pokrivaju općom floskulom o mojoj tobožnjoj nesposobnosti, a u zadnje vrijeme glavni im je argument moja navodno niska javna podrška . Nije valjda da je moj najveći krimen zagovaranje kupovine hrvatskih proizvoda. Koliko znam nitko se ne sprda sa dvadeset godina dugom akcijom »Kupujmo hrvatsko«. Bolje se boriti za hrvatski proizvod i hrvatsko zelje , nego pljačkati Hrvatsku! Jel vama to izgleda tako, kao da ja na vas stalno bacam blato i onda vas optužujem da ste obični prljavac i da smrdite. Zbog mojih navodno teških političkih grijeha sljedeći će biti zahtjev za izgonom iz Hrvatske. A kako i ne bi: umiješan sam u teške korupcijske afere, sudjelovao sam u privatizacijskoj pljački, u ratu sam činio zločine, izgubio sam kao predsjednik SDP-a pet izbora za redom, potpisao sam koaliciju sa HDZ-om, vrijeđao sam Srbe, ulagivao se šatorašima, bio sam neuspješan ministar u Vladi, …

Očigledno se nema mjere u plasiranju lažnih informacija i spinova i stvaranja dojma da ja eto tek što nisam izbačen naglavačke iz stranke. Interesna skupina onih koji uništavaju SDP očito ne preza ni od čega, a mene su očito prepoznali kao nekoga tko ugrožava njihove foteljaške interese. S druge strane imamo činjenicu kako višekratno gube na svim regularnim tijelima stranke, na konvenciji, predsjedništvu, glavnom odboru, statutarnoj komisiji. Ja do sada niti na jednom od tih tijela, kada se raspravljalo i o meni i o radu stranke nisam izgubio potporu. Ako sam tako notorno loš i nepopravljiv, kako im je tako teško osigurati na baš prezahtjevne uvjete za moju legalnu i na statutu stranke utemeljenu smjenu? Lako i legalno to mogu odraditi, a ne cmizdriti po svim mogućim medijima i moljakati mene da sam odstupim. Ne sporim nikome pravo da se ne slaže s mojim izborom za predsjednika i da traži moju smjenu, ali odbijam prihvatiti njihove metode kojima ruše ugled stranke i stvaraju dojam u javnosti kako u stranci vlada kaos, i da sam ga ja proizveo. Bilo bi fantastično i lako rješivo da sam samo ja problem stranke. Moja je greška što sam u nakani da pomirim sve struje propustio članstvo suočiti s političkim nasljeđem moga prethodnika i njegovih sekundanata koji sada urlaju »držite lopova«. A to je nasljeđe – zapuštenost organizacije, pasivizacija članstva, pasivnost lokalnih organizacija. Nevidljivi forumi, pasivnost savjeta, nedostatak političkih rasprava, slab liderski kapacitet vodstva, autoritarnost predsjednuika, klijentelizam, neispunjena obećanja, loše gospodarsko stanje, izostanak reformi. To su naši istinski problemi koje pokušavam s vodstvom stranke rješavati, ali me se na sve načine u tome ometa. Naslijedio sam i Klub koji je sastavio moj prethodnik, a čiji disidenti danas drže HDZ na vlasti. Ovim ih putem podsjećam kako pad rejtinga počinje gubitkom dvaju parlamentarnih izbora u zadnje dvije godine i takvo stanje sam zatekao kad sam došao na funkciju predsjednika stranke. Većina onih koji danas galame, imali su tada priliku koju nisu znali iskoristiti. Ne da je nisu iskoristili, nego su skoro upropastili stranku', rekao je za Novi list Davor Bernardić.