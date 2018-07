'Bernardić vodi stranku na način da ona propada, a on ne želi otići'

Nakon višemjesečnog otvorenog rata između šefa SDP-a Davora Bernardića i dijela nezadovoljnih članova stranke, stranačko Predsjedništvo u četvrtak je dolilo ulje na vatru predlaganjem Bernardića za predsjednika Kluba zastupnika SDP-a u Saboru. Takav prijedlog protivan je Statutu SDP-a

To da predsjednik SDP-a Bernardić postane šef Kluba saborskih zastupnika te stranke zvuči sasvim logično da nije došlo godinu i pol prekasno. Jer Bernardiću je ta pozicija nuđena u nekoliko navrata, ali je nije želio prihvatiti. A onda se to predlaže na sjednici krnjeg Predsjedništva SDP-a, jer su suspendirani Peđa Grbin, Mihael Zmajlović, Siniša Hajdaš Dončić i Vedran Babić - preokret, i to svega dvanaest dana nakon što je Bernardić na sjednici Glavnog odbora SDP-a ponudio i potpisao ostavku na mjesto saborskog zastupnika, tražeći i od ostalih nezadovoljnika u Klubu da učine isto.

No, prema Statutu SDP-a, članak 130., stavak 3., stoji da odluku o predsjedniku Kluba saborskih zastupnika donose njegovi članovi. Drugim riječima, Predsjedništvo je išlo mimo Statuta.