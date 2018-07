Bernardić: Mene bi razapeli da sam govorio o djedu ustaši, bio u HDZ-u ili pjevao Čavoglave

SDP je u subotu započeo sjednicu Glavnog odbora na kojem se raspravlja o krizi u stranci koja je kulminirala pismom 90 nezadovoljnika, od kojih su i 23 saborska zastupnika, u kojemu se moli predsjednika Davora Bernardića da odstupi za dobrobit stranke.

Na početku sjednice predsjednik Glavnog odbora Erik Fabijanić izvijestio je da je primio zahtjev za sankcioniranje onih članova Predsjedništva koji su prekršili Statut istupanjem u javnost, koji je potpisalo 54 člana Glavnog odbora, ali je odbio pročitati imena potpisnika nego je pozvao one koje to zanima da pogledaju zahtjev i potpise.

Prema neslužbenim informacijama, suspenzija sa stranačkih dužnosti, odnosno, izbacivanje iz Predsjedništva odnosilo bi se na Peđu Grbina, Sinišu Hajdaša Dončića, Vedrana Babića i Mihaela Zmajlovića. I ta je obavijest rezultirala negodovanjem dijela prisutnih.

Dolazeći na sjednicu, Željko Jovanović je kazao da je svima jasno da stranka ne stoji dobro, da stranka nije u krizi nego je u krizi vodstva i da nikakve sankcije ne dolaze u obzir jer ljudi koji su otvoreno govorili su puno vrjedniji od onih koji su gurali glavu u pijesak i prave se da ne vide u kakvom stanju je SDP. Ne očekujem da se donesu bilo kakve sankcije jer bi bilo kakve sankcije značile put u raskol SDP-a, poručio je Jovanović.

Nenad Stazić također ne očekuje sankcije, a ako ih bude, dodao je, onda ćemo vidjeti što dalje. Ovo je zadnja šansa da do toga ne dođe i da ljudi koji su pripremili te suspenzije, odustanu od toga, smatra Stazić.

Sabina Glasovac se nada da do suspenzija neće doći jer to nije rješenje SDP-ova problema. Treba danas tražiti rješenja, a ne produbljivati probleme, ocijenila je. Bez obzira na suspenziju, GO će donijeti odluku i preuzeti odgovornost, ne samo za tu odluku nego i za daljnju budućnost SDP-a koja će itekako imati veze s odlukom koju danas donese, poručila je Glasovac.

Gordan Maras očekuje otvoren razgovor. Ne smijemo dopustiti da zbog jedne, pet ili deset osoba trpi socijaldemokracija u Hrvatskoj i članovi, ali i oni najvažniji, građani Hrvatske. Očekujem da danas konačno sjednemo i otvoreno razgovaramo, postanemo stranka u kakvu sam ja ušao 1997. i zbog čega sam ušao u nju, to želim i nadam se da ću to dobiti, kazao je Maras, istaknuvši da je protiv suspenzija. Protiv sam toga da se bilo koga sankcionira jer to neće riješiti problem SDP-a koji sada je, a znam da to nije u dva intervjua koje su ljudi dali na TV-u, napomenuo je najavivši da će se boriti za SDP.

Od 99 članova Glavnog odbora, koliko ih je nakon što su raspuštene organizacije Vukovarsko-srijemske i Požeško-slavonske županije kada ih je bilo 103, na sjednici je verificiran 91 član Glavnog odbora. SDP-ovci koji povremeno izlaze iz dvorane situaciju opisuju napetom te kažu da je stranka podijeljena napola i da vjeruju da će sjednica dugo trajati.