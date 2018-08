Grbin: SDP je autobus koji sa 100 na sat juri prema zidu

Suspendirani član Predsjedništva SDP-a i saborski zastupnik Peđa Grbin rekao je u četvrtak da ne očekuje da će Statutarna komisija te stranke usvojiti njegovu žalbu na odluku o suspenziji, a stanje u stranci opisao je kao "autobus koji sa 100 na sat juri prema zidu".

"Uopće ne očekujem da će moja žalba biti usvojena od strane Statutarne komisije koja je političko tijelo. Predložio ju je predsjednik stranke, a izabrao Glavni odbor stranke koji je suspenziju i donio. Više sam napisao žalbu kako bi kolegama u stranci pokazao što je sve prekršeno i što je sve napravljeno krivo, nego zbog toga što očekujem pozitivan ishod. Siguran sam 99 posto da će Statutarna komisija to potvrditi", kazao je Grbin za N1.

Rekao je da situaciju u SDP-u ne razumiju ni članovi niti on sam koji je suspendiran.

"Ne znam misle li većinski članovi SDP-a da treba mijenjati stanje, to se može saznati samo na izborima. Smatram da sam obvezan reći da ovaj autobus ide prema zidu i da ako se nešto radikalno ne promjeni u nekoliko mjeseci, boljim se da će SDP doći na treće mjesto po rejtingu", kazao je Grbin.

Poručio je da iako je suspendiran, to ne znači da i dalje neće ukazivati na ono što nije dobro.

"Ne razumijem kako netko tko vodi stranku sa sto na sat u zid, to ne vidi. Još više ne razumijem one koji su se ukrcali u taj vlak da to ne vide. Ankete pokazuju da građani nisu zadovoljni smjerom kojim ide Hrvatska. U normalnim okolnosti bi najjača opozicijska stranka bi prezentacijom politika dobivala potporu", kazao je.

Ustvrdio je da, kada u takvoj situaciji opozicijska stranka dobiva potporu, time se i vladajuća stranka prisiljava da radi svoj posao. "Uloga opozicijske stranke nije samo da tu bude kako bi svake četiri godine uskočila na mjesto vladajuće stranke nego mora prisiljavati vladajuće da rade. SDP u tom nije uspio", komentirao je Grbin.