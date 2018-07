Bernardić: Neću dati ostavku! Ovo podsjeća na puč, anarhiju...

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić izjavio je u četvrtak da neće podnijeti ostavku na svoju dužnost, pozvavši sve u stranci da, sukladno demokratskim procedurama, štite SDP, čuvaju socijaldemokraciju i poštuju statut stranke

Dodao je kako nije ugodno raditi u takvom okruženju, jer je to već šesti li sedmi pokušaj rušenja predsjednika SDP-a .

"Način na koji se to radi nije dobar, podsjeća me na puč, anarhiju. To ne smijemo raditi, u stranci moramo razgovarati kritički o brojnim problemima, ali isključivo na tijelima stranke, poštujući ono što smo sami donijeli, naš statut koji nam omogućava da funckioniramo normalno, po pravilima, kao demokratska stranka u demokratskoj zemlji", ustvrdio je.

Zadržati dostojanstvo i osjećaj pripadnosti SDP-u

Upitan hoće li biti sankcija prema ljudima koji su mu okrenuli leđa, rekao je da je sada najbitnije "zadržati ljudsko dostojanstvo i osjećaj pripadnosti samom SDP-u", pa apelira da to svi zajedno naprave.