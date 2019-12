Bernardić poručio Milijanu Brkiću: Obično o Judama pričaju oni koji su sami bili Jude

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić rekao je u nedjelju kako priču o zajedništvu danas prodaje HDZ koji je 30 godina dijelio Hrvatsku te istaknuo da izbor 5. siječnja nikad neće biti jednostavniji jer se bira između predsjednice koja cijeli mandati šuti o korupciji i kandidata koji kao korektiv upozorava na korupciju.

"Tko danas prodaje priču o zajedništvu? Oni koji zadnjih 30 godina dijele Hrvatsku - HDZ. Dijele Hrvatsku po vjerskoj, po nacionalnoj, po seksualnoj osnovi, ali najgore što su omogućili podjelu Hrvatske na one koji se nezakonito bogate i na one koji pošteno i teško žive od svog rada. Na one koji ne poštuju zakone ove zemlje, koji su moćni i nedodirljivi i na sve ostale građane koji poštuju zakone naše države", izjavio je Bernardić novinarima prije izbornog skupa predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića u Boćarskom domu u Zagrebu.

Poručio je da je stoga izbor u Hrvatskoj - nikada jednostavniji: Hrvatska koju vodi HDZ opterećen korupcijom ili Hrvatska bez korupcije, predsjednica koja cijeli mandat šuti o korupciji ili predsjednički kandidat koji kao korektiv upozorava na tu istu korupciju.

Predsjednica, rekao je, na žalost, ne šuti samo o korupciji nego šuti i "kada se Orban slika ispred karte velike Mađarske, koji svojata dijelove hrvatskog teritorija, šuti na talijanskog fašista Tajanija kada svojata Istru i Dalmaciju".

"I to je to zapravo licemjerstvo koje pokazuje. Je li to to domoljublje, je li to zaštita nacionalnih interesa? Nije, to je obično dodvoravanje, to je kukavičluk i sluganstvo", kaže Bernardić.

Osvrnuo se i na, kako je rekao, laži koje plasira HDZ o tome kako je Milanovićeva Vlada zadužila Hrvatsku.

Milanovićeva Vlada došla je na "spaljenu zemlju"

"Ono što je prava istina je da je SDP-ova Milanovićeva Vlada došla doslovno na spaljenu zemlju, nakon što je Sanader završio u zatvoru, nakon što su nas zadužili za preko 130 milijardi, u zemlju u kojoj je bilo preko 400.000 nezaposlenih i u zemlju u kojoj je bruto društveni proizvod pao za više od 10 posto".