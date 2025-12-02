Beogradski sud odbio većinu dokaza protiv Krunoslava Fehira: Poznat datum presude

Nastavljeno je ročište Krunoslavu Fehiru zbog sudjelovanja u zločinima protiv srpskih civila u Osijeku 1991. godine. Sudsko vijeće odbilo je čak 40 od 53 dokaza tužiteljstva protiv Fehira, koji se izjasnio nevinim te dodao da su njegovi raniji iskazi doveli do rasvjetljavanja zločina

Održano je novo ročište u procesu protiv Krunoslava Fehira. Sudsko vijeće u Beogradu odbilo je veliki broj dokaznih prijedloga tužiteljstva. Od 53 predložena dokaza protiv Fehira, u spis je uvedeno njih svega 13, javlja HRT. "Sud ima uvid o događaju, u odnosu na konkretne radnje koje se stavljaju na teret Krunoslavu, opet po nama nema nekih dokaza izričitih, tako da gajimo optimizam", rekao je Fehirov odvjetnik Bojan Stanovljević.

Promijenjena optužnica Podsjetimo, Fehir je uhićen u lipnju ove godine na granici Hrvatske i Srbije. Iako ga se teretilo za ratni zločin, uoči posljednjeg ročišta, održanog 19. studenog, optužnica je izmijenjena, pa ga se tereti da je bio pripadnik "Branimirove Osječke bojne", koja je, po riječima tužiteljstva, u Osijeku 1991. godine kršila Ženevske konvencije, uhićivala, premlaćivala i ubijala građane srpske nacionalnosti. Za ista nedjela Fehiru se sudilo i u Hrvatskoj. Nakon što je priznao i ispričao se, kao ključni svjedok prokazao je Branimira Glavaša i svog oca Josipa Fehira. Potom je pravomoćno oslobođen.