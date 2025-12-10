Ankica Fehir: Sad mogu mirno od sreće i da zaspim, ne bi mi bilo žao

'Vezano uz pitanja praćenja suđenja gospodinu Krunoslavu Fehiru pred Posebnim odjelom za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, ističemo kako je Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Beogradu u potpunosti angažirano bilo cijelo vrijeme. Veleposlanik redovito je komunicirao s odvjetnikom gospodina Fehira, gospodinu Fehiru pružena je sva potrebna konzularna pomoć i podrška, a i sam gospodin Fehir je javno izrazio zadovoljstvo pruženom podrškom.

Krunoslav Fehir, krunski svjedok na suđenju Branimiru Glavašu, u Beogradu je osuđen na 6 mjeseci zatvora zbog ratnog zločina u Osijeku. S obzirom da je Fehir već proveo izrečenu kaznu u pritvoru, odmah je pušten na slobodu.

Napominjemo kako je stav Republike Hrvatske od početka bio da je gospodin Fehir već presuđen za isto djelo u Hrvatskoj i ne može mu se ponovno suditi. Republika Hrvatska poštuje načela neovisnosti sudstva u susjednim državama, ali je istodobno jasno da svoj stav o slučajevima u kojima su naši državljani već presuđeni izražava kroz konzularnu i diplomatsku komunikaciju, kako bi se zaštitila pravna sigurnost hrvatskih građana', stoji u komentaru ministarstva.

Fehirova majka: Sad mogu mirno od sreće i da zaspim

Fehirov odvjetnik Bojan Stanojlović, prenosi Hina, rekao je danas novinarima ga je sud proglasio krivim za pripadništvo skupini BOB, pozivajući se na dokaze i na njegove iskaze u istrazi, ali mu nije uvažio okolnost koju je obrana istjecala u postupku da tada kao 16-godišnjak nije imao umišljaja i svijest šta se događa.

Sud ge je, kaže Stanojlović, osudio na najblažu kaznu, u smislu da je umanjena ispod zakonskog minimuma, a uvažena je i činjenica da je protiv njega u Hrvatskoj vođen i pravomoćno obustavljen postupak, što je sud konstatirao.

"Malo me začudila ocjena suda da Krunoslav nije mogao napustiti Osijek u to vrijeme, a realno se znalo da ga nije mogao napustiti s 16 godina", rekao je novinarima Stanojlović, iskanuvši da će se obrana detaljnije baviti presudom kad je dobije.

"Sad mogu mirno od sreće i da zaspim, ne bi mi bilo žao", izjavila je po izricanju opresude njegova majka Ankica Fehir.

"Moj sin nije kriv, nisu ga uopće ni trebali držati toliko dugo, od početka se znalo da nije kriv, on je bio jedna žrtva od sviju. Razgovarali smo kratko, sretan je kao i ja", rekla je kroz suze Ankica Fehir.

Ona i odvjetnik Stanojlović ispred središnjeg beogradskog zatvora čekaju okončanje procedure i Fehirovo puštanje na slobodu, što se očekuje tijekom popodneva.