Grlić Radman: Oslobađanje Fehira rezultat djelovanja hrvatskih institucija

Viši sud u Beogradu u je ranije u srijedu Fehira proglasio krivim zbog upletenosti u ratne zločine nad Srbima u Osijeku 1991. u "slučaju garaža" i osudio ga na šestomjesečnu kaznu zatvora uz nalog da ga se danas pusti na slobodu budući da je u kaznu uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru.

"Prije svega, (to je rezultat) pravosudnih tijela koja su od početka pružala pravnu pomoć gospodinu Fehiru , ali naravno i kroz diplomatsku i konzularnu službu, poglavito hrvatsko veleposlanstvo u Beogradu, koje je od samog trenutka uhićenja bilo angažirano i pružilo svu potrebnu konzularnu i pravnu pomoć", rekao je Grlić Radman u izjavi za medije tijekom službenog posjeta Njemačkoj.

Grlić Radman je pozdravio tu odluku te naglasio da je Hrvatska od samog početka obavijestila srbijanska pravosudna tijela da je Fehiru za to djelo već bilo presuđeno.

"Pa smo smatrali nepotrebnim da se za isto djelo vrše presude u Srbiji iako mi poštujemo neovisnost pravosudnih tijela u drugim državama, ali smo svoj stav, da Hrvati mogu računati na pravnu i konzularnu i svaku drugu sigurnost hrvatskih građana, izrazili kroz konzularno i diplomatsko djelovanje", poručio je hrvatski ministar.

Fehir je proglašen krivim zbog pripadnosti Branimirovoj osječkoj bojni (BOB), ali su u obzir uzete olakotne okolnosti, među ostalim - da je u vrijeme počinjenog kaznenog djela bio 16-godišnjak te da je u Hrvatskoj bio krunski svjedok u "slučaju garaža", u kojem je za zločine nad srpskim civilima nepravomoćno osuđen zapovjednik BOB-a Branimir Glavaš.

Uvažavajući k tomu i Fehirovo zdravstveno stanje, sud je odlučio ublažiti kaznu ispod zakonski minimalne, osudivši ga na šest mjeseci zatvora.

Šef hrvatske diplomacije je u izaslanstvu premijera Andreja Plenkovića koji boravi u dvodnevnom radnom posjetu Njemačkoj.