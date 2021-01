Benčić o slučaju Tušek: Tu ima posla za istražne organe

Saborska zastupnica zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić izjavila je u utorak, komentirajući snimku razgovora HDZ-ovog Žarka Tušeka s nezavisnim vijećnikom iz Oroslavja Viktorom Šimunićem, da tu ima posla za istražne organe jer se radi o nekoliko kaznenih djela

Kao netko tko dolazi iz Zagorja, Benčić je ustvrdila da "nit' je Zagorje bilo njihovo, nit' će biti u budućnosti". Uskoro će izgubiti i Hrvatsku, iskreno se nadam da će ljudi progledati i vidjeti na koji način HDZ operira, poručila je.

Ovu zemlju ćemo učiniti boljom za buduće generacije samo ako ljude poput Tušeka, ali i one koji su njegovo političko zaleđe i koji ga podržavaju, uključujući i Andreja Plenkovića, maknemo jednom zauvijek, istaknula je Benčić.

Kaže kako je bilo tužno gledati Tušekovo današnje obraćanje u kojem je poručio da ga nije sram i nije ponudio ostavku. U svakoj normalnoj demokratskoj državi Tušek bi bio smijenjen sa svih funkcija i ne bi više mogao sudjelovati u politici, ustvrdila je Benčić.

A hoće li se to dogoditi ovisi o premijeru i predsjedniku HDZ-a - ako Plenković zaista stoji iza poruke da nema nedodirljivih u HDZ-u neka sad to pokaže, jer ima eklatantan primjer. Ne mora čekati kazneni postupak i njegov ishod jer sve je jasno, ističe Benčić.

Borba protiv korupcije svodi se na istraživačko novinarstvo i usamljenog pojedinca

Zastupnica Centra Dalija Orešković ustvrdila je kako je glavni problem Hrvatske to što "nakon što se razotkrije nekog HDZ-ovog kriminalca, na njegovo mjesto dolazi netko drugi, ali isti takav". Dovoljno je analizirati tko bi mogao doći na Tušekovo mjesto u Hrvatski sabor - osoba koja je upletena u aferu Josipe Rimac zbog namještanja državnih ispita, rekla je.

Možda i veći je problem da se borba protiv korupcije svodi na istraživačko novinarstvo i usamljenog pojedinca koji iza sebe nema podršku relevatnih institucija, i tako će biti sve dok tim institucijama upravlja i kadrovira ovakav HDZ, ocijenila je.

Marijana Puljak (Centar) pozvala je građane da izađu na lokalne izbore i kazne HDZ, jer je to HDZ-ov modus operandi - nuđenje usluga i kupovanje ljudi da bi zadržali status quo i državom upravljali tako kako to rade već 30 godina. Upozorila je kako je Hrvatska na dnu svih rang lista u Europi prvenstveno jer njome "30 godina upravljaju iste koruptivne politike".

Anka Mrak Taritaš (GLAS) ocijenila je da nema starog ni novog HDZ-a. ”Netko mijenja ćud, netko mijenja dlaku ,ali HDZ ostaje isti”, kazala je dodavši kako treba vidjeti kako će institucije raditi svoj posao u slučaju Tušeka - saborskog zastupnika i evidentnog kandidata HDZ-a za župana Krapinsko-zagorske županije.

Ružica Vukovac (DP) iz osobnog iskustva opisala je kako HDZ funkcionira. "Kao nezavisna načelnica, tjedan dana nakon što sam pobijedila na lokalnim izborima iz HDZ-a sam dobila ponudu da prijeđem u njihovu stranku, čak su mi obećavali da ću biti do kraja života načelnica. To sam uz osmijeh odbila, pa mi je bilo rečeno da neću mandat izgurati do kraja, i to se dogodilo", ustvrdila je Vukovac.