Benčić: 'Novac nije završio u džepovima građana, nego u ekstra profitima trgovaca'

Od ponoći gorivo poskupljuje. Tko će dobiti potpore? Hoće li proljetna sjetva propasti? Inflacija se sprema pogoditi džepove građana, prijeti li nestašica goriva?

Glavina: Regulacija goriva je ključna Ministar turizma i sporta Tonči Glavina (HDZ) poručio je kako Vlada novim paketom mjera vrijednim 450 milijuna eura nastavlja štititi standard građana i stabilnost gospodarstva, pri čemu je regulacija cijena goriva jedna od najvažnijih odluka. Gostujući u HTV-ovoj emisiji Otvoreno, Glavina je istaknuo kako je riječ o nastavku već započetih mjera, ali i odgovoru na globalnu energetsku krizu. 'Najznačajnije i najvažnije je reguliranje cijene nafte, odnosno goriva. To je u ovom trenutku ključno i za građane i za gospodarstvo', rekao je. Pojasnio je kako na cijene snažno utječe situacija u Hormuškom tjesnacu, jednoj od najvažnijih svjetskih energetskih točaka.

'Tu se proizvodi oko 20% svjetske nafte i odvija velik dio globalne trgovine energentima. Zato je važno da reagiramo brzo i učinkovito, što smo i učinili', naglasio je. Dodao je kako Vlada već radi na novom, drugom paketu mjera. 'Štitimo kupovnu moć građana, ali i konkurentnost gospodarstva. Procjene su da će gospodarstvo imati nižu cijenu energije za oko 20%, a građani za oko 10%', istaknuo je. Uz energente, paket uključuje i 28 milijuna eura za poljoprivredu i akvakulturu, mjere za studente te energetsku učinkovitost. Uvodi se i nova potpora za javni prijevoz kako bi se osigurala dostupnost usluga. Govoreći o mogućem 'benzinskom turizmu', Glavina tvrdi da su mjere pažljivo postavljene. 'Cijene smo kalibrirali tako da budemo oko prosjeka drugih zemalja. Osim toga, regulacija se odnosi na benzinske postaje u gradovima, a ne na autocestama', objasnio je. Na pitanje hoće li biti novih mjera, nije isključio tu mogućnost. 'Vrlo je moguće da hoćemo, ako se situacija ne smiri. Prioritet je zaštita standarda građana i stabilnost gospodarstva', zaključio je. Benčić: Ne može se reći da Vlada nije imala mjere, ali... Sandra Benčić (Možemo!) poručila je kako vladine mjere za suzbijanje inflacije nisu dale željene rezultate te tvrdi da je Hrvatska i dalje među najpogođenijima. Istaknula je kako Vlada ulaže značajna sredstva, ali bez ključnih mehanizama kontrole. 'Ne može se reći da Vlada nije imala mjere – imala ih je sve ove godine. Međutim, efekt tih mjera je da novac nije završio u džepovima građana, nego u ekstra profitima trgovaca', rekla je. Kao primjer navela je snižavanje PDV-a na hranu. 'Stavili su pet posto PDV-a na hranu, ali nisu uveli kontrolni mehanizam. Mi smo ga predlagali. Rezultat je da se država odrekla prihoda, a građani nisu osjetili olakšanje', naglasila je. Dodala je kako je problem u tome što država intervenira na tržištu bez adekvatnog nadzora. 'Ako se odričete dijela proračunskih prihoda, onda uz to moraju ići mehanizmi kontrole – jačanje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i porez na ekstra profit, poručila je. Benčić tvrdi da inflacija u Hrvatskoj ima jasne dobitnike i gubitnike. 'Gubitnici su umirovljenici i ljudi koji žive od rada s prosječnim ili ispodprosječnim plaćama. Dobitnici su banke, trgovački lanci i dio uslužnog sektora', rekla je. Kritizirala je i nedostatak ovlasti domaćih institucija u odnosu na druge zemlje Europske unije.

Gužva na benzinskim pumpama Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac







+10 Gužva na benzinskim pumpama Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac