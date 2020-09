Beljak o Katarini Peović i Tuđmanu: Rekla je činjenično stanje. Nisam ljubitelj njegovog djela i lika, ali...

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak komentirao je navode da ga je Glavni odbor stranke ukonio s mjesta predsjednika. 'Statut HSS-a je jasan, a određeni ljudi koji ne prihvaćaju volju većine rade daljnju štetu stranci. Sve je čisto i jasno, ne samo da sam član nego sam i predsjednik legalno izabran na legalnoj skupštini', kazao je Beljak

Beljak se više neće kandidirati za gradonačelnika Samobora. 'Smatram da su tri mandata sasvim dovoljna da bi se ostvarile sve vizije i ideje koje čovjek ima. To je 12 godina i to je jako puno. Osim toga, ja sam i saborski zastupnik i predsjednik stranke i to su tri posla koja ne možete kvalitetno obavljati u isto vrijeme', kazao je Beljak za N1. Kaže da na SDP gleda kao na potencijalne partnere, ali da ne može izdvojiti Peđu Grbina ili Željka Kolara kao predsjednika stranke. 'Ne radi se samo o tome da smo partneri nego smo i prijatelji tako da im želim sreću da se što prije konsolidiraju, da ne prolaze ovo što sam ja morao proći kroz zadnje četiri godine. U nama će imati partnera, a ako ne, tražit ćemo svoj put i nećemo ovisiti o nikome drugom, ali dok sam ja na čelu stranke, HSS će ostati opozicija', poručio je Beljak.

Osvrnuo se i na sporni Klub Dragana Kovačevića u kojemu su se okupljali političari i poduzetnici te odgovorio je li ikad bio u njemu. 'Ne, nisam, sad bih bio vjerojatno na nekoj drugoj poziciji i ne bih se trebao braniti od nepostojećih stvari. Nisam ja taj koji bi bio pozvan.' Osvrnuo se i na sigurnosne provjere koje su ukinute. 'Obračun na Divljem Zapadu' 'Nisam ni znao da je to ukinuto i mislim da nije dobro što je ukinuto. S druge strane, to nije nikakva garancija da čist čovjek kad dođe na poziciju neće iskoristiti to. Gnjusno mi je to sve skupa, ovo mi ne liči na političke obračune nego na obračune bandi na Divljem Zapadu prije 150 godina', kazao je Beljak. Osvrnuo se i na izjave predsjednika države Zorana Milanovića koji proziva rad DORH-a i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. 'Milanović je legalno izabrani predsjednik, od srca sam glasao za njega i nije mi niti jednu sekundu žao što sam to napravio. Mislim da je u pravu i da je to predsjednik koji treba Hrvatskoj. Da je netko drugi, mislim da bi brojne afere prošle ispod radara.'