Beljak izbačen iz HSS-a? On tvrdi: 'Ekipa koja me 'smijenila' na to ima pravo otprilike koliko i oduzeti američko državljanstvo Donaldu Trumpu'

Dio članova HSS-a tvrdi da su jučer isključili Krešu Beljaka iz stranke, no on, kao i glavni tajnik stranke to demantiraju jer se predsjednika, kažu, ne može tek tako izbaciti.

Dio članova tvrdi da su stranačkog predsjednika Krešu Beljaka jučer izbacili iz stranke. Ana-Marija Petin tako tvrdi da je Glavni odbor donio odluku da se Krešo Beljak isključi iz stranke jer, kako tvrdi, ne provodi politiku HSS, nego svoju politiku koja nije u skladu sa statutom HSS-a. Traže od Ministarstva pravosuđa i uprave ne samo da se očituje o izborima, već i o isključivanju Beljaka iz stranke. 'Naravno da ćemo u ponedjeljak poslati zapisnik s ove sjednice Glavnog odbora Ministarstvu uprave, da naprave izvanredan nadzor', ustvrdila je Petin, piše Dnevnik.hr.

Upravo sam prisiljen na sve strane demantirati da je danas 25.9, a ne prvi april... A što vi radite petkom navečer? 😂😂😂 pic.twitter.com/hKjVMe6Vzo — Krešo Beljak (@KBeljak) September 25, 2020

Krešo Beljak jučer je kratko komentirao na Twitteru da je prisiljen na sve strane demantirati 'da je danas 25.9., a ne prvi april'. 'A što vi radite petkom navečer', zapitao se na kraju objave. Za Jutarnji list danas je pak izjavio kako nema teorije da ga Ministarstvo uprave može ili smije smijeniti.