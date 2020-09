Krešo Beljak neće se ponovno kandidirati za gradonačelnika Samobora

Predsjednik HSS-a, Krešo Beljak objavio je da se neće ponovno kandidirati za gradonačelnika Samobora na lokalnim izborima u svibnju 2021.

On i dalje, dodao je, kao potencijalni kandidat najbolje stoji, ali smatra da se gradonačelnička funkcija ne može obavljati doživotno.

Komentirao je i dobar rejting HDZ-a, a osvrnuo se i na odluku Ustavnog suda koji je odlučio da su gotovo sve mjere Nacionalnog stožera civilne zaštite u skladu s Ustavom, osim one o zabrani rada trgovina nedjeljom.

'Koliko god HDZ-u ide bolje, toliko Hrvatskoj ide lošije i to je jedna praksa u zadnjih 30 godina. Hrvatska tone, HDZ raste, samo je njima dobro. Podržavam i odluku Ustavnog suda koji je verificirao sve ono što je bilo eventualno upitno jer da nije, nastao bi totalni kaos. U kriznim situacijama mislim da bi i mi iz opozicije trebali određene stvari podržati, a to smo i napravili podržavajući Zakon o obnovi Zagreba iako nije idealan i najbolji. Početak je mandata, kako će se stvari odvijati u budućnosti, vidjet ćemo. To ne znači približavanje nego pokušaj promjene retorike', kazao je Beljak.