Bauk o spornom mailu: Intonacija je bila lepršava, ali nisu mi zamjerili

SDP će kada Vladin prijedlog ratifikacije Istanbulske konvencije stigne u Sabor, predložiti amandman na interpretativnu izjavu, no i u slučaju njegovog odbijanja glasat će za Konvenciju, potvrdio je novinarima u Saboru Arsen Bauk

Iako je prije tjedan dana šef stranke Davor Bernardić kazao da neće podržati ratifikaciju ako će uz Konvenciju stajati ikakve ograde ili izjave, a isti dan je to kao stav Predsjedništva stranke iznio Franko Vidović , početkom tjedna mnogi su SDP-ovci na društvenim mrežama poručili kako će podržati Konvenciju , bez obzira na ograde.

Bauk se, komentirajući Istanbulsku konvenciju, osvrnuo i na svoj mail , u kojem je zastupnicima sugerirao da ne daju izjave o Konvenciji dok se o tome ne raspravi na sjednici Kluba zastupnika. 'Ne bih ga dodatno komentirao, vrlo je logično ako vodstvo stranke ima izjavu u 11 sati, da se ostali suzdrže do tada. Možda je malo intonacija bila lepršava, ali nije mi to nitko zamjerio', kazao je Bauk .

Upitan kako to da se SDP predomislio oko ratifikacije, Bauk je kazao: 'Ja sam jučer pojasnio da ne bi podržali ratifikaciju koja to nije, odnosno ako bi prijedlog zakona išao u smjeru da se stvori dojam da se ona ratificirala, a ustvari nije. Po našoj kratkoj analizi, ovo nije lažna ratifikacija, ovo je ratifikacija uz jednu izjau kojom se pokušava umriti HDZ-ovo biračko tijelo. Zato ćemo mi uložiti i amandman'.

Bauk smatra da interpretativna izjava koju je predložila Vlada nije potrebna. 'Jer da je potrebna stavili bi je u svoj prijedlog zakona. Zadnjih dan-dva djelovalo mi je iracionalno da mi koji smo predložili zakon prije godinu dana moramo objašnjavati da smo za taj zakon, ali to je tako. Možda je dio krivice i na nama, ali naučit ćemo nešto. Sve je na nama', kazao je, pozvavši predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da okupi zastupnike i da se Konvencija ratificira već večeras.

O stavu SDP-a oglasio se i Bojan Glavašević. 'Koliko god da je bilo konfuzije oko toga, ja bih ipak želio reći da je zapravo SDP-u srce cijelo vrijeme bilo na pravom mjestu. Nije bilo sumnje da će SDP zapravo podržati ratifikaciju, to pitanje nije pitanje ni stranke ni vjere, to je pitanje zaštite žena i to je apsolutno iznad bilo kojeg partikularnog interesa. Interpretativna izjava je nešto na što imamo velike zamjerke, vjerujem da ćemo dati amandmane na nju. Interpretativna izjava više pitanja otvara nego što na njih odgovara i imamo mnogo za razgovarati o toj temi i rasprava neće izostati, građani trebaju znati da ratifikacija nije upitna', kazao je Glavašević.