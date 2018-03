Bačić: Zekanović je ušao na listi HDZ-a koji u programu ima Istanbulsku konvenciju

Zbog jednoglasne podrške Istanbulskoj konvenciji na Vladi HRASt-ov Hrvoje Zekanović žestoko je prozvao HDZ, no ni druga strana mu nije ostala dužna

Zekanović je u izjavi novinarima u Saboru poručio kako se nitko od ministara na Vladi ne može više zvati demokršćanima, a samo glasanje na Vladi nazvao je 'stravom ' i 'užasom'.

'Podsjetio bih da je Zekanović u Hrvatski sabor ušao na kandidacijskoj listi HDZ-a, u vrlo snažnoj izbornoj jedinici u kojoj HDZ već dugi niz godina postiže najbolje rezultate, da je ušao na listi koja je u tom trenutku podržavala program koji je podrazumijevao usvajanje Istanbulske konvencije, s obzirom na važnost svjetonazorskih pitanja u radu stranke kao što je HRAST, podsjećam da je to Zekanović to znao i trebao znati. Zato me čudi njegova izjava da smo mi u HDZ-u napustili nekakva razmišljanja koja su bila prije, mi smo i prije i danas tvrdili isto, da ćemo ratificirati konvenciju, a što se kod Zekanovića promijenilo, ja ne znam. Očekujem da će usprkos ovom šumu u komunikaciji Zekanović i dalje podržavati rad ove Vlade i tako postupati u svim zakonima i odlukama koje nas čekaju', kazao je novinarima u Saboru HDZ-ov Branko Bačić.