SDP će podržati samo cjelovitu Istanbulsku konvenciju, sve drugo smatraju licemjernim

Član Predsjedništva Socijaldemokratske partije (SDP) Franko Vidović ponovio je u četvrtak, da će ta stranka podržati samo cjelovitu Istanbulsku konvenciju, ustvrdivši kako je 'sve drugo licemjerno uključujući i financijske ograde'

'Ono što je karakteristično za prijedlog koji su uputili vladajući, to je da on suzbija mogućnost govora u Saboru. No, postoje i druge odredbe te ćemo vidjeti što će pregovarači dogovoriti', dodao je Vidović.