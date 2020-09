Bauk o izborima u SDP-u: Morat ćemo vratiti rejting na ono što smo nekad imali

Arsen Bauk, predsjednik Kluba zastupnika SDP-a, podržat će Peđu Grbina

Kako je rekao, neće komentirati unutarstranački proces. "Nisam kandidat na izborima. Nadam se da će SDP iz ovih izbora izaći konsolidiran, mada nismo ni do sada izlazili konsolidirani, no možda iz ovih hoćemo", rekao je Bauk i dodao da je atmosfera unutar stranke trenutno predizborna.

"Pet kandidata je znak da se pet kandidata odlučilo kandidirati. O tome je li stranka homogena ili razjedinjena će govoriti rezultati izbora . Bude li pet puta po dvadeset posto, onda je dosta fragmentirana. No, ako neki od kandidata budu dominirali, onda će se pokazati da nije. Svatko se ima pravo kandididrati. Takav nam je izborni proces", naveo je Bauk i dodao da su, po njemu, pravila o izborima - dvojbena.

Za loš rejting kaže kako je SDP po anketama i dalje najjača oporba. "Teško mi je govoriti o podacima, no kako rejting pada, tako može i rasti", rekao je Bauk.

"Bila je ovo posljednja sjednica u ovom sazivu, analizirao se izborni proces. Predsjednik Komadina već je rekao tko su kandidati i to je to, izbori će se održati", najavio je Bauk.

"Mi smo i u prošlom sazivu već radili po ovim pravilima, dijelom smo sudjelovali u njihovom kreiranju jer ona pretprošla pravila nam se nisu svidjela kad smo mogli imati samo dva zastupnika kao veliki klub", kazao je Bauk i dodao da isto vrijedi i za obavezu nošenja maske.

"Samo jedna zastupnica nije nosila masku pa je vjerojatno zbog nje i doneseno to pravilo", navodi i dodaje kako nikome od SDP-a nije dokazana infekcija. "Malo testiranih, malo bolesnih. Nikome nije dokazana infekcija, zdravi smo", rekao je Bauk.

O glasanju o novom zakonu

Navodi da će predložiti amandmane na novi Zakon o obnovi od potresa i da će, ovisno o Vladinom očitovanju o njima, odlučiti kako će glasati. "Mi smo zakon podržali u prvom čitanju, smatramo da ga treba donijeti i dat ćemo sve da tekst zakona bude najprihvatljiviji", rekao je Baus.

"Kolege koji se time više bave definiraju naše amandmane, s obzirom na to da smo zakon tek nedavno vidjeli, no do glasanja će biti sve jasno", navodi Bauk.

O putovanju Zorana Milanovića

O putovanju predsjednika Zorana Milanovića u Albaniju navodi da je put "svakako bio prijateljski i svakako nije bio neslužben".

"Kad predsjednik države ide u drugu državu i sastane se s čelnicima te države, bez obzira na godišnje doba i način njihove komunikacije, put svakako nije neslužben. Najveća zabuna je ostala oko toga da je netko iz njegova Ureda to najavio kao privatni put. Predsjednik Republike, predsjednik Vlade i druge štićene osobe nemaju privatna putovanja jer s njima uvijek ide netko od osiguranja, a i nije išao kod rodbine ili kod prijatelja, išao je kod čelnika države", smatra Bauk i dodaje da je ovo prilika da se definiraju jasna pravila vezana uz putovanja.