Barišić: Uznemiruje nas prikriveno nasilje

Splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić na Uskrs je istaknuo kako nas uznemiruje i stvara podjela među nama "prikriveno nasilje" koje je često u suprotnosti s ljudskom naravi muškarca i žene

"Već dugo vremena prati nas i proteže se jedna medijska vijest upravo o zaštiti žena od nasilja. Svatko normalan će reći da je to dobra vijest. Dosta nasilju, a osobito nad ženama! Svako nasilje, a osobito nad ženama, sve nas treba povezati i ujediniti. No, ono prikriveno nasilje često u suprotnosti s ljudskom naravi muškarca i žene, jest to što nas uznemiruje i stvara podjele među nama", rekao je nadbiskup Barišić u propovijedi i splitskoj katedrali Sv. Duje.

Opasna vrata provalije samo su odškrinuta

Pri tomu je upozorio kako privremeno skriveni i prikriveni ponori u sebi kriju "opasne i duboke provalije s nesagledivim posljedicama za društvo i ljudski rod, čovjeka i obitelj, za naš dom i domovinu".