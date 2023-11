Banožić prijavljen za izazivanje nesreće iz nehaja, prijeti mu do 8 godina zatvora

Prema članku 227. Kaznenog zakona, za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom predviđena je zatvorska kazna od tri do 15 godina zatvora, no ako je nesreća izazvana iz nehaja, onda je predviđena kazna od jedne do osam godina zatvora. Da je Banožić prijavljen za izazivanje nesreće iz nehaja potvrdio je u nedjelju glasnogovornik PU Dragoslav Živković.