[VIDEO] Banožić: Nije dobro da predsjednik radi pritisak na institucije

Ministar obrane Mario Banožić, referirajući se u utorak na pozive predsjednika RH Zorana Milanovića da ga "utamniče", poručio je kako se nema razloga bojati, no i dodao da nije dobro da imamo predsjednika koji radi pritisak na institucije i u konačnici na Ustavni sud

Kao Vlada učinili smo velike korake za HV, činiti ćemo to i dalje, a to se vidi kroz nabavku višenamjenskih borbenih aviona, postavljeni cilj formiranja srednje pješačke brigade do 2026. idemo i u nabavu protuzračne brane kratkog i srednjeg dometa i druge projekte. Imamo vojni proračun od 7,8 milijardi kuna i sve to uz probleme koje Milanović radi HV-u, a zamislite da je htio sjesti za stol gdje bi danas bili, rekao je Banožić.

Vezano uz Banožićevu raniju izjavu kojom je aludirao da je Ivan Selak kao pilot JNA sudjelovao u bombardiranju Vinkovaca, Banožić je rekao da je iznio osobno iskustvo iz Domovinskog rata i da bi o tome mogao pitati umirovljenog pilota HRZ-a Ivan Selaka, ali neće to učiniti.

S druge strane sam rekao da ga mogu pitati za puno važniju činjenicu o remontu MiG-ova 21, velikog posla iz razdoblja premijera Zorana Milanovića te će to i učiniti. Remont, nastavio je, za koji se kasnijim istragama pokazalo da je došlo do promjene određenih brojeva na avionima i nekakvih nečistih poslova. "Nakon mojih izjava, ovo prvo potpuno benigno dobiva naglasak, a remont MiG-ova ne, dakle klasičan PR", drži Banožić.