Bandićeva zamjenica: Ja sam svoju političku karijeru vezala za njega, ne razmišljam o kandidaturi za gradonačelnicu

Zamjenica gradonačelnika Zagreba Jelena Pavičić Vukičević, koja će nakon iznenadne smrti Milana Bandića preuzeti upravljanje gradom, gostovala je u RTL-u Danas.

'Ne, gradonačelnik je bio redovit na kontrolama svoga zdravlja. No, s druge strane, znali smo da mu je zdravlje i ugroženo zbog mnogih bolesti od kojih je pobolijevao proteklih godina. Današnji smo dan iskoristili za organizaciju komemoracije koja će se održati u utorak i sprovoda, tako da danas se nismo posvetili temama koje Zagreb očekuju u iduća tri mjeseca . No, vjerujem da ćemo s tim razgovorima započeti već sutra'.

Ponovila je i da će se sprovod održati u srijedu u 12 sati na zagrebačkom groblju Mirogoj. 'Danas smo i bili na groblju i u dogovoru s obitelji, mislim da smo odabrali jednu lijepo i prikladno mjesto za funkciju i veličinu osobe', rekla je i dodala da grobno mjesto nije u Aleji Velikana.

Upitana koji će joj biti prvi potezi, rekla je: 'Posla ima jako puno, no mi smo velika i dobro organizirana gradska uprava s 27 gradskim upravnih tijela, zavoda i službi. Naša je misija nastaviti tamo gdje je Milan Bandić stao. Mislim da mu to dugujemo, da to dugujemo našem gradu i svim našim sugrađanima. Cilj je sve one usluge i službe koje čine život u Zagrebu ugodnim ojačati, omogućiti svima koji imaju pravo na socijalnu skrb ili na bilo koju drugu uslugu da nesmetano mogu i dalje konzumirati te usluge. Svi smo u prvom razgovoru došli do zaključka da nam je činiti sve one aktivnosti koje bismo činili i inače u našem svakodnevnom životu kao da je gradonačelnik s nama.'