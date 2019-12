Bandić zauzeo novu taktiku spram oporbe na aktualnom satu

'Dobit ćete odgovor pisanim putem', bio je odgovor Milana Bandića, zagrebačkog gradonačelnika na sva pitanja oporbe na aktualno satu skupštine Grada Zagreba. Nova je to Bandićieva taktika u odnosu na oporbu koja je na posljednjim sjednicama djelomično uspješno opstruirala rad gradskog parlamenta rušenjem kvoruma zbog čega je posljednja sjednica trajala četiri puna dana

A oporbene zastupnike zanimali su odgovori na niz pitanja od situacije s kinom Europa, preko plana da se na pola radnog vremena u 'Čistoći' zaposli general Vlado Šindler, pa do cijena zlatnih wc-a, preskupih ljuljački, klupi, koševa za smeće u parkovima, do 'vizije' grada Zagreba, prometne studije, pa do pitanja jesu li poduzetnici Vjekoslav Mraz i Darko Bolčević, u sukobu interesa jer izdašno financiraju gradonačelnikovu stranku, a s druge strane dobivaju na javnim natječajima poslove s gradom.

Iako je i na posljednje pitanje najavio pisani odgovor Bandić je Zlatku Nikoliću (Radnička fronta) poručio da bi nakon tako postavljenog pitanja mogao dobiti tužbu od poduzetnika.

I na pitanje Tomislava Stojaka (HNS) koji je tražio da mu se kaže koliko će trajati lijepljenje kodova na kontejnere i kante te koliko će to koštati i tko taj posao radi Bandić je najavio također detaljan pisani odgovor uz dodatak da će problem s otpadom biti riješen kad dođe do promjene u glavama građana koji moraju shvatiti da se otpad mora odvajati na kućnom pragu.