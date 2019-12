Bandić i oporba zaratili oko potpredsjednika Skupštine, sjednica kasni skoro tri sata

Iako planirana za 11 sati, sjednica zagrebačke Gradske skupštine ni dva sata nakon planiranog još nije bila započela zbog niza stanki vezanih uz prijedlog oporbenih zastupnika da se po hitnom postupku na dnevni red uvrsti zaključak o razrješenju potpredsjednika Skupštine Krešimira Kartela (Neovisni za Hrvatsku) te imenovanja Tomislava Tomaševića (Zagreb je naš) na to mjesto

Klub neovisnih zastupnika na čelu kojeg je Tomislav Jonjić, bivši Kartelov stranački kolega, zatražio je da se on razriješi dužnosti potpredsjednika Gradske skupštine, a da se umjesto njega za potpredsjednicu imenuje Ana Lederer jer je smatrao da on više ne pripada oporbi.

'Nije sporno je li sve po proceduri. HDZ i Bandić to ne žele uvrstiti na dnevni red po hitnom postupku, što je dvostruki standard. Naime danas je većina točaka koje se predlažu po hitnoj proceduri vezana za imenovanje nove zastupnice HDZ-a u različite odbore. Nema nikakvog razloga da i ovo ne ide po hitnoj proceduri. Moram priznati da sam konsterniran, ali toliko je u zadnja dva mjeseca napravljeno presedana u Skupštini da me ni ovaj ne iznenađuje.

Nigdje u svijetu većina oporbi ne bira potpredsjednike, ali ovo što je Bandić izgovorio danas o tome tko je konstruktivna, a tko destruktivna oporba i da on odlučuje o tome tko će biti potpredsjednik Skupštine je nevjerojatno. Naš prijedlog ne možemo izglasati bez vladajuće većine, ali to je neko opće pravilo, a ovdje se radi o presedanu. Do sada to nikada nije bio problem', kazao je Tomašević, dodavši da neće dopustiti da im gradonačelnik bira predstavnika.