Bandić ni slova o izborima, a o Nogalu kaže: On stalno nešto jamra, sam je sebe smijenio

Uoči sjednice Skupštine Grada Zagreba na kojem je prva točka, od tri planirane, usklađivanje statuta sedam bolnica čiji je osnivač Grad Zagreb sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, gradonačelnik Milan Bandić ponovno je komentirao smjenu ravnatelja Dječje bolnice Srebrenjak Bore Nogala, ali i predsjedničke izbore

'Kasnimo sa usklađivanjem, ali smo još uvijek prvi u Hrvatskoj. Umjesto pet članova Upravna vijeća bolnica će imati sedam članova. Upitan znači li to da će zbog procedure sada morati ponovno smijeniti Boru Nogala, bivšeg ravnatelja, kazao je kako on nije nikoga smijenio.

'Niko ga ja nisam smijenio, on je sam sebe smijenio. On stalno nešto jamra i tražio je da se nađemo. Neću reći što smo razgovarali, dodat ću tek dvije rečenice koje je rekao, a te su da kao političare cijeni jedino mene i pokojnog predsjednika Tuđmana i da je jedino što zna raditi je biti ravnatelj. Na to sam mu rekao da nemamo više o čemu razgovarati i tu smo se razišli. Kasnije je tražio opet sastanak, ali mislim da je to deplasirano', kazao je Bandić.

Predsjedničke izbore nije htio komentirati - dodao je tek da će o tome kad se akteri naspavaju. Nije želio komentirati ni novu kampanju Darija Juričana koji će s početkom 2020. EU čelnike upoznati s tim tko i kako upravlja Zagrebom i Hrvatskom.

Na pitanje je li Škorin broj glasova kapital za budućnost ili je to zavaravanje kazao je kako je to mač s dvije oštrice.