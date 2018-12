Bandić progovorio o zdravlju i otkrio koliko zastupnika ima

Zagrebački gradonačelnik otkrio je kako je prolaz proračuna za njega očekivan te kako krije još pokojeg asa u rukavu

'Prolaz proračuna za mene je očekivan i ja sam to unaprijed znao. No, čovjek ne treba biti bahat, ne smije čovjek podcjenjivati svoje političke suparnike jer je to početak političkog kraja. A još gore bi bilo da ih precjenjujem. Da je oporba bila tiša, imao bih više problema'.

Rekao je to zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u intervjuu Jutarnjem listu.

Govoreći o izborima 2016., rekao je kako nema 12, nego 13 zastupnika, i to će biti objavljeno poslije Nove godine.