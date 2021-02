'Bandić je prošlost grada, a otkad sam se kandidirao Tomašević ne spava mirno'

Nakon puno razmišljanja HDZ je nedavno objavio svog kandidata za gradonačelnika Zagreba. Izbor je pao na Davora Filipovića koji je bio današnji gost Točke na tjedan N1 televizije. Komentirao je predstojeće lokalne izbore, stanje u gradu, ali i smrt kandautora Đorđa Balaševića.

HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba Davor Filipović nije odgovorio na pitanje predstavlja li u Gradskoj skupštini zagreba oporbu ili dio vlasti. “Mi smo oni koji podupiru projekte na dobrobit građana, napravili smo brojne stvari kako bismo pomogli građanima”, rekao je Filipović, prenosi N1.

Na pitanje zašto je ona digao ruku da se broj gradskih ureda podigne s 25 na 27, kaže da je tada mislio da je to dobra ideja. Sada više ne misli tako. “U tom trenu iz Gradske uprave su tvrdili da je neophodno povećati broj kako bi sustav bio efikasniji. Sada se poakzalo da to ne valja i ja ću to promijeniti”, kaže.