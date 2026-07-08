Bačić sažeo tijek obnove nakon potresa: Oporba imala pritužbe

Ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Branko Bačić kazao je u srijedu da su nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa do danas završene 14.202 privatne zgrade te 559 zamjenskih obiteljskih kuća, dok je SDP upozorio da su pojedine zgrade obnovljene uz ozbiljne nedostatke.

"Sa današnjim danom, 8. srpnja, završene su ukupno 14.202 privatne zgrade i 868 projekata koji su pokrenuti i financirani iz Fonda solidarnosti EU", rekao je Bačić u Hrvatskom saboru, podnoseći izvješće o obnovi nakon potresa na području Zagreba, Krapinsko-zagorske, Karlovačke, Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije za 2025. godinu. Naveo je i da je do danas izgrađeno 559 zamjenskih obiteljskih kuća, a tijekom prošle godine njih 176. Istaknuo je i da polako privode kraju izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća te, prema planu obnove kojeg je donijelo njegovo Ministarstvo, smatraju da će na području oba potresa ukupno izgraditi oko 1050 zamjenskih obiteljskih kuća. "Prema našim planovima tijekom 2027. godine ćemo dovršiti taj dio obnove koji se odnosi na izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća, a do kraja 2030. završit će se cjelokupan proces obnove na području petrinjskog i zagrebačkog potresa. Te zadnje godine će se prvenstveno odnositi na konstrukcijsku obnovu višestambenih zgrada", kazao je. Pojasnio je i da su s ciljem ubrzanja konstrukcijske obnove višestambenih zgrada pristupili blokovskoj obnovi.

Vrijednost dosadašnjih radova iznosi 4,91 milijarde eura Vezano uz konstrukcijsku obnovu višestambenih zgrada, Bačić je iznio podatak po kojem je s današnjim danom izvršeno njih 995 a tijekom prošle godine ih je provedeno 452. Također, iznio je podatak i da je s današnjim danom završeno 12.354 nekonstrukcijskih obnova a tijekom protekle godine njih 712. Paralelno s tim grade se i višestambene zgrade koje nisu oštećene u potresu pa je tako u Sisačko-moslavačkoj županiji do danas završeno 46 novih takvih zgrada koje prvenstveno služe za stambeno zbrinjavanje onih kojima su zgrade oštećene u potresu. U drugoj fazi, kada se njihove zgrade obnove, poslužit će za priuštivo stanovanje. Bačić je rekao i da se - paralelno sa obnovom privatne imovine, radi i na obnovi zgrada javne namjene za što je iz Fonda solidarnosti EU osigurano 1,03 milijardi eura.

Iznio je podatak da vrijednost dosadašnjih radova iznosi 4,91 milijarde eura. Od toga je 2,93 milijardi eura uloženo u obnovu na područje zagrebačkog potresa a 1,98 milijardi eura na područje zahvaćeno petrinjskim potresom. Čestitajući na procesu obnove na potresom pogođenih područja, HDZ-ovu Magdalenu Komes, koja je gradonačelnica Petrinje, zanimao je proces konstrukcijske obnove, a Bačić je najavio da će do kraja mjeseca u Petrinji uručiti ključeve za novih osam višestambenih zgrada. Tako će, kazao je, s osam višestambenih zgrada završenih krajem 2023., taj grad dobiti 16 novih višestambenih zgrada s oko 301 stanom.

Ikić Baniček (SDP): Pojedine zgrade obnovljene uz ozbiljne nedostatke Bivša gradonačelnica Siska, SDP-ova Kristina Ikić Baniček, kritizirala je lošu obnovu nebodera u Petrinji jer stanarima od 27 stanova prokišnjava krov, vidljiva je vlaga na zidovima i slično. Zanimalo ju je što je konkretno njegovo Ministarstvo poduzelo prema izvođačima tih radova te hoće li ih sankcionirati zbog loše izvedenog posla. "Ovdje je bilo opravdanih primjedaba naših sugrađana. Radi se o neboderu u Petrinji i radi se o konstrukcijskoj obnovi", rekao je. Pojasnio je i da takva obnova nije cjelovita obnova. Naveo je i da je izvođaču naloženo ukloniti sve nedostatke u obnovi, što je i u međuvremenu učinio. No, ostali su stvari koje su u nadležnosti zajednice suvlasnika i to je njihova briga, poručio je.