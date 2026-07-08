Zovko među najutjecajnim europarlamentarcima za trgovinsku politiku

EU Matrix svake godine rangira najutjecajnije zastupnike među ukupno 720 članova Europskog parlamenta koji svojim radom oblikuju europske politike. Ovo je već četvrti uzastopni put da je zastupnica Zovko prepoznata među najutjecajnijim zastupnicima Europskog parlamenta, a priznanje dolazi tijekom njezina trećeg uzastopnog mandata.

Kao članica Odbora za međunarodnu trgovinu (INTA), Zovko je izvjestiteljica Europskog parlamenta za trgovinske odnose sa Švicarskom, Norveškom, Islandom I Lihtenštajnom. Istodobno, kao izvjestiteljica Kluba zastupnika EPP-a za trgovinske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, proteklih je deset mjeseci aktivno sudjelovala u radu na novom trgovinskom sporazumu između Europske unije i SAD-a, koji je nedavno usvojen i stupio na snagu 1. srpnja, čime su dodatno osnaženi transatlantski gospodarski odnosi.

„Veliko mi je zadovoljstvo i ponos što je moj rad prepoznat, posebno u području međunarodne trgovine, u kojem se gotovo godinu dana aktivno zalažem za jačanje transatlantskog partnerstva. Trgovinska politika izravno utječe na živote naših građana, gospodarstvo i konkurentnost europskih poduzeća, a nedavno usvojeni trgovinski sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama predstavlja važan iskorak za europsko i hrvatsko gospodarstvo. Ovo je veliko priznanje za mene osobno, za HDZ i Klub zastupnika EPP-a koji su mi ukazali povjerenje”, istaknula je Zovko.