Glavina o padu turizma u lipnju: Konkurentni smo s drugim mediteranskim destinacijama

Ministar turizma i sporta je istaknuo da se turistički promet ne može gledati iz mjeseca u mjesec. Istaknuo je da smo u svibnju imali veći broj dolazaka, a da su upravo srpanj i kolovoz ključni mjeseci gdje će, s obzirom na geopolitičku situaciju, ulogu imati 'last minute' rezervacije

Pad turističkih dolazaka i noćenja u lipnju, prokomentirao je za Dnevnik HRT-a ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Na novinarski upit naveo je da šesti mjesec imao lošije brojke, ali da je broj dolazaka i noćenja u svibnju narastao 11 posto. Naveo je da su za turizam u Hrvatskoj tri glavna razdoblja: predsezonu, srpanj i kolovoz te posezonu. 'Turistički promet ne može se promatrati iz mjeseca u mjesec jer varira zbog rasporeda blagdana. Ove godine njemačko tržište, koje čini četvrtinu našeg tržišta, imalo je drukčiji raspored školskih praznika nego prošle godine. Trebamo promatrati prvih šest mjeseci zajedno. Tu možemo biti sretni i zadovoljni s obzirom na okolnosti u kojima se odvija ova turistička godina', rekao je Glavina, prenosi hrt.hr.

Dodao je da su službeni financijski podaci za prvo tromjesečje izvanredni te da prema Eurostatu ima četvrti najveći rast u Europi. Na tom tragu, prihodi su porasli za 9,2 posto a upravo su srpanj i kolovoz najvažniji dio sezone. Već mjesecima, ističe ministar se upozorava da će 'last minute potražnja' imati veliku ulogu. 'Geopolitička situacija najviše utječe na poremećaje u turističkim kretanjima, a kupovna moć gostiju pada. Putovanje od točke A do točke B nikada nije bilo skuplje. Uputili smo apel cijelom turističkom sektoru da izađe s atraktivnim ponudama i promocijama. Tu smo napravili iskorak. Što se tiče trgovine i ugostiteljstva, precizne podatke još nemamo', komentirao je Glavina.

Borba protiv neregistrirane djelatnosti Glavina se osvrnuo i na prijedlog novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji je sada u saborskoj proceduri. Naveo je da bi on trebao donijeti, jednostavnost, transparentnost i digitalizaciju, a glavna mu je odrednica borba protiv neregistrirane djelatnosti. Upitan o drugim mediteranskim destinacijama, kaže da je Hrvatska 'definitivno konkurentna'. 'Stvaramo dodatne alate i kontrolne mehanizme te uključujemo dodatne institucije u praćenje (za neregistriranu djelatnost op.a) (...) Rezultati pokazuju da smo u prvom tromjesečju bili bolji i od Grčke, Italije i Španjolske. Naš turistički sektor reagira i pripremili smo se na vrijeme, rekao je.