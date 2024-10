Bačić: Porezna reforma bila je batina, a sad idemo s - mrkvom

Na pitanje koja je mjera u Nacionalnom planu ključna za osiguravanje tog priuštivog stanovanja kaže: 'Dvije su mjere, ali ona koja je prava, koja bi to mogla riješiti je izgradnja novih stanova u Republici Hrvatskoj, bilo da ih radi država, lokalna samouprava, privatni investitor. To je na malo dužem štapu, zato ova mjera priuštivog najma, kojeg smo danas prezentirali, je u ovom trenutku najefikasnije rješenje da brzo riješimo one koji su doista u potrebi priuštivog stanovanja', istaknuo je.

Planira se aktivacija oko 9.000 praznih stanova, to je 1,5 posto od ukupnog fonda praznih stanova. Upravo ta mjera mogla bi izazvati najveću polemiku.