Bačić: O izuzeću Novaković u predmetu Plenković treba odlučiti Povjerenstvo

Šef Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić u srijedu je poručio da o izuzeću predsjednice Povjerenstva za sukob interesa Nataše Novaković u predmetu premijera Plenkovića treba odlučiti samo Povjerenstvo, a ne Sabor. Ne podupire ni SDP-ov prijedlog da o tome odlučuje Visoki upravni sud

'Mi u HDZ-u od prvog dana tvrdimo isto, za razliku od SDP-a koji uporno luta. No, i najnovije SDP-ovo rješenje da o tome odlučuje Visoki upravni sud je nepotrebno jer u postojećem zakonu ima mogućnost da o izuzeću predsjednice ili člana Povjerenstva odlučuje samo Povjerenstvo kao kolektivno tijelo', rekao je Bačić .

Istaknuo je i da nikada nije rekao da o tome treba odlučiti Ustavni sud te da je to krivo preneseno.

'Rekao sam da u slučaju kada dva državna tijela tvrde da nisu nadležna, što tvrdimo i mi u Saboru i oni u Povjerenstvu, onda o tome tko je nadležan odlučuje Ustavni sud i to ne na način da ulazi u meritum da tvrdi je li Novaković u sukobu interesa nego će samo odlučiti tko je nadležan za tu odluku', pojasnio je.

Zapitao je i zbog čega bi premijer Plenković tražio mišljenje Ustavnog suda, kako SDP upućuje.

'On je, sukladno zakonu, zatražio izuzeće predsjednice Povjerenstva. To tijelo, ako drži da oni ne mogu o tome odlučiti, onda, nakon što su se obratili Saboru, a u Saboru tvrdimo da nismo nadležni za to, o tome tko je nadležan će odlučiti Ustavni sud. Ista je stvar kada dva državna tijela tvrde da su oni nadležni u istoj pravnoj stvari, i opet o tome odlučuje Ustavni sud', kazao je Bačić.

Poručio je i neka se Ustavnom sudu obrati onaj tko vodi postupak. 'Sabor ne vodi postupak, nema podatke, ne treba niti smije ulaziti u to. Da smo se vodili politikantskim razlozima, mogli smo na prijedlog SDP-a prepustiti da u toj procesnoj stvari odlučuje Odbor za izbor i imenovanja pa snagom politike i ruku isključiti gospođu Novaković iz tog postupka', napomenuo je.

Dodao je da HDZ-u nije do miješanja politike u rad Povjerenstva.

'Ovakvim stavom mi u HDZ-u smo sačuvali neovisnost Povjerenstva jer se nismo htjeli i nećemo se miješati u njihov rad i držimo da, prema sadašnjem zakonu, oni mogu sami odlučiti o tome hoće li se Novaković izuzeti ili ne', smatra Bačić.

'Pozivam Povjerenstvo da nastavi s radom i da se predmeti ne vode u medijima, da donesu odluku i stanu iza nje. A što se tiče SDP-ova prijedloga, Visoki upravni sud će i o tome odlučivati kada Povjerenstvo zaključi predmet, ako dužnosnik uloži tužbu na odluku. Mi u Saboru odgovorit ćemo Povjerenstvu – nećemo se miješati u vaš rad', zaključio je Bačić.