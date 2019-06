Novaković: Ostavka više nije opcija

Ostavka za predsjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Natašu Novaković u ovom trenutku, kako kaže, nije opcija. O tome je razmišljala ranije, objasnila je, kada su se događale odluke sudova suprotne dosadašnjim praksama koje su išle protiv Povjerenstva

'Može utjecati ne samo na predmet Andreja Plenkovića, nego i na sve ostale predmete ukoliko bi išla u smjeru u kojem su novine to pisale zadnjih tjedan dana - a to je da bi se Povjerenstvu onemogućilo da vodi postupke povodom načela. Onda bismo doista imali problem jer imamo pedesetak predmeta vezanih uz načela. Vidjet ćemo kada odluka bude tu', rekla je te se osvrnula na današnje izjave premijera Andreja Plenkovića koji je rekao da nije nova informacija da je radila u HUP-u nego odluka Upravnog suda.

'Činjenica je da je iz današnje izjave premijera proizlazi da je znao da sam radila u HUP-u i prije šest mjeseci, kada je dobio odluku o pokretanju ovog postupka i da mu to nije smetalo sve do dan prije nego što je trebalo razmatrati njegov predmet. Očito mu to do tada nije smetalo', zaključila je.