SDP: O izuzeću članova Povjerenstva treba odlučivati Visoki upravni sud

Klub zastupnika SDP-a u saborsku je proceduru uputio dopune Zakona o sprječavanju sukoba interesa kojima bi se definiralo da o izuzeću predsjednika i članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa odlučuje Visoki upravni sud Republike Hrvatske

'Posljednjih tjedana u Hrvatskoj traje prava mala potraga za tijelom koje je nadležno odlučiti o izuzeću Novaković temeljem zahtjeva najprije Martine Dalić, a zatim i Plenkovića u njihovim postupcima koji se vode pred Povjerenstvom', rekao je Bauk.

Kada stavimo sa strane, dodao je, potpunu logičku inverziju da to što traže Dalić i Plenković nema neke sadržajne ni racionalne logike, jer nas žele uvjeriti da je Novaković zbog rada u HUP-u bila u puno većoj vezi s Ivicom Todorićem nego Zdravko Marić koji je radio u Agrokoru, dolazimo do toga da se sve pokušava svesti na to da Povjerenstvo ne donese nikakvu odluku.

Ocijenio je da 'zadnji dupli pas predsjednika Vlade sa zahtjevom za izuzećem Novaković predstavlja zlouporabu prava i odugovlačenje postupka'.

'To što sada ispada da nitko nije izrijekom nadležan za odluku o izuzeću, izbjegavanje HDZ-a da otvori makar i raspravu na Odboru za Ustav o tome tko je nadležan i želja da to tako traje još neko vrijeme predstavlja udar na Povjerenstvo po sličnom scenariju kao i na ostala neovisna tijela koja HDZ pomalo pokušava preuzeti i dolazimo do onoga što se zove hadezeizacija institucija', ocijenio je Bauk.

Pojasnio je da su zbog toga u proceduru poslali prijedlog u kojem bi se izrijekom propisalo tko i u kojim slučajevima je nadležan da to odluči.

'Možemo reći da smo u slučaju odluke o izuzeću Novaković očito prepušteni slučaju, a država koja je prepuštena slučaju je, kao što znamo, slučajna država', rekao je Bauk.

'Ovaj prijedlog zakona predstavlja otpor onome što se mislilo pod pojmom slučajna država i otpor predsjedniku Vlade koji koristi to da bi izbjegao donošenje odluke u njegovu predmetu', zaključio je Bauk.

Grbin je istaknuo da se postupak Povjerenstva ne može okončati jer premijer izvodi pravne manevre kako bi izbjegao donošenje odluke u njegovom slučaju. Zato, kaže, SDP pokušava da se ta situacija riješi, a rješenja koja nude nemaju stranačku boju niti predviđaju kakva bi presuda Povjerenstva bila.

'Tražili smo da Odbor za Ustav odluči da o izuzeću odlučuje Odbor za izbor i imenovanja, no HDZ nije želio ni raspravljati o tome. Sazvali smo novu sjednicu na kojoj bi predložili da o svemu odlučuje Ustavni sud, što je predlagao i HDZ, a ako im ni to nije prihvatljivo, predlažemo i izmjenu zakona sa jednim člankom', pojasnio je.

SDP predlaže da o izuzeću odlučuje Visoki upravni sud jer smatra da je to neovisna pravosudna institucija koja odlučuje u drugom stupnju i već odlučuje o postupcima utvrđivanja sukoba interesa. Predlažemo i da o svemu odlučuje vijeće od tri suca jer vjerujemo da će to osigurati dodatnu nepristranost, rekao je.

'Uputili smo tri prijedloga pa su nam rekli da SDP mijenja stavove kao čarape, no, mi samo želimo da se ova situacija riješi. Hrvatskoj treba odluka o ovom predmetu, kakva god ona bila, jer ovakvo odugovlačenje nije ni dobro ni prihvatljivo. Ako im ni jedan od naša tri prijedloga nije prihvatljiv, neka se vladajući konačno zbroje i predlože nešto', istaknuo je Grbin.

Smatra da prijedlog HDZ-ova Branka Bačića da o svemu treba odlučivati Ustavni sud nije loš, ali problem je što Ustavni sud ne može sam odlučivati o tome nego to netko treba zatražiti od njega, a to mogu ili Odbor za Ustav ili sam Plenković.

'HDZ svaki dan kuka da Ustavni sud treba o ovome presuditi, no oni koji trebaju inicirati taj postupak to ne žele', zaključio je Grbin.