Bačić nahvalio Miloševića i otkrio: U novoj vladi bit će još novih imena

Potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić u razgovoru za N1 ustvrdio je da HDZ ima potpuni izborni legitimitet za sastavljanje vlade i otkrio detalje o smanjivanju broja ministarstava u budućoj vladi premijera Andreja Plenkovića

'Idemo ka redukciji broja ministarstava, s postojećih 20 na vjerojatno 15-ak. Želimo da vlada bude operativnija, funkcionalnija, da to budu ljudi u najboljim godinama, mlađi ljudi, koji će najbolje moći odgovoriti na izazove', kazao je Bačić za N1.

Bačić je objasnio da su Andrej Plenković i HDZ s koalicijskim partnerima još u prvoj fazi procesa sastavljanja vlade, da tek slijedi proglašavanje konačnih potpunih rezultata izbora, a potom predsjednikova dodjela mandata za premijera i ostalo. Doduše, rekao je, to sada mora ići sve puno brže nego prije, čemu će pridonijeti jasni rezultati izbora. Neke stvari se u vezi vlade zato već sad kristaliziraju.

Bačić je rekao da će se već danas okvirno znati neke stvari oko budućeg izgleda vlade, ali da će im 'trebati još dan ili dva za konzultacije'. Djelomično je potvrdio navode da se Ministarstvo branitelja i Ministarstvo obrane neće spajati.

'Mislim da smo zasad bliži tome da Ministarstvo branitelja ima svoj specifični položaj', rekao je Bačić.

Na pitanje o budućnosti Ministarstva turizma, Bačić je prvo rekao da je resor turizma po ekonomiju ogroman, 17 posto BDP-a, ali je dodao da je turizam bio važan i ranijih godina, kad je on bio državni tajnik za more u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, od 2004. do 2008.

'I tada je turizam bio jako važan, a postizali su se dobri rezultati', rekao je.