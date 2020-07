Pupovčev nasljednik Milošević ulazi u Banske dvore: Što o njemu otkrivaju njegovi bivši šefovi?

Kako sada stvari stoje, Boris Milošević je prvo ime za koje je sigurno da će sjediti u novoj Vladi Andreja Plenkovića. Predstavnik srpske nacionalne manjine tako će sjediti u Banskim dvorima skoro deset godina nakon što je na istoj funkciji, potpredsjednika Vlade za društvena pitanja i ljudska prava, bio SDSS-ov Slobodan Uzelac. Što možemo od njega očekivati, otkrilo nam je njegovo dvoje nekadašnjih šefova: Arsen Bauk i Dubravka Jurlina Alibegović

Imenovanje Borisa Miloševića iz SDSS-a za potpredsjednika Vlade za društvena pitanja i ljudska prava, gotova je stvar. S tim se usuglasio sam SDSS, ostali manjinci, a kako tvrdi Milorad Pupovac, Miloševića je amenovao i Andrej Plenković. S Miloševićem manjinci participiraju u Vladi prvi puta otkako je Slobodan Uzelac otišao iz Banskih dvora 2011. Podsjetimo, on je bio prvi potpredsjednik Vlade iz redova nacionalnih manjina, najprije u Sanaderovoj Vladi, a potom i u onoj Jadranke Kosor.

Odluka SDSS-a da u Vladu stavi upravo Miloševića, a ne nekog drugog, bila je potaknuta činjenicom da je riječ o 'čovjeku iskusnom u politici', kako je rekao Milorad Pupovac. Upravo Pupovcu Milošević može zahvaliti ovaj politički uzlet jer je šef SDSS-a već prošle godine pokazao kako ozbiljno računa na njega te da se Miloševića može smatrati njegovim nasljednikom. Naime, prije godinu dana na čelno mjesto Srpskog narodnog vijeća dolazi upravo Milošević, nakon što je tom organizacijom 22 godine upravljao upravo Pupovac. U posljednjem sazivu Sabora Milošević je bio šef Kluba zastupnika SDSS-a , a do sada najvišu stepenicu u karijeri doživio je u mandatu Vlade Zorana Milanovića i to kada je imenovan pomoćnikom ministra uprave Arsena Bauka .

Na pitanje očekuje li s Miloševićem na pitanjima u kojima će biti u koliziji s HDZ-ovcima, sličan scenarij kako i s Mostovom ministrima koji nisu dignuli ruke za HDZ-ovog ministra Financija Zdravka Marića kada je Plenković rekao već antologijsku rečenicu: 'Molim tajnicu da pripremi odluku o razrješenju tri Mostova ministra', odgovara: 'Milsim da Boris zna pravu mjeru i da to neće izazvati. On je jedan smiren lik. Mislim da će se truditi da ne izazove tajnicu. A i premijer neće vjerojatno to napraviti barem dok mu većina ovisi o njima'. Bauk nagoviješta kako možemo očekivati 'nekoliko razdjelnica' oko pitanja prava manjina ne samo nacionalnih, između HDZ-a i SDSS-a i Miloševića' te smatra da će se Plenković takve teme truditi izbjegavati.

'Ja se samo nadam da Milošević neće biti na WC-u kada se bude glasalo o takvim pitanjima', dodaje Bauk. 'Nije tajna da se SDSS s nama uvijek bolje dogovarao oko ideoloških, s HDZ-om oko financijskih pitanja', poručuje.

Jurlina Alibegović: On je zaista divna osoba, pametan, vrijedan...

Baukova nasljednica na čelu Ministarstva uprave, Dubravka Jurlina Alibegović, koja je tu funkciju obnašala u Vladi Tihomira Oreškovića, Borisa Miloševića ostavila je kao svog pomoćnika iako je on imenovan u mandatu SDP-ove Vlade. Za njega ima samo riječi hvale.