Bačić: Isključivi gospodarski pojas na Jadranu je veliki potencijal, potreban održivi razvoj

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić izjavio je u utorak u Splitu da isključivi gospodarski pojas na Jadranu predstavlja veliki gospodarski potencijal, a zadatak im je očuvati riblji fond i osigurati održivi razvoj
"Isključivi gospodarski pojas (IGP) obuhvaća 24.000 kilometara kvadratnih, prostor od iznimnog gospodarskog potencijala, naš je zadatak i očuvati riblji fond, poput onog u Jabučkoj kotlini i osigurati održivi razvoj", rekao je Bačić.
Naglasio je da na tom prostoru Hrvatska ima suverena prava.
Ministar i potpredsjednik Vlade u Splitu je sudjelovao na predstavljanju Prijedloga prostornog plana isključivog gospodarskog pojasa na kojem je istaknuto kako bi trebalo definirati održivo upravljanje i korištenje Jadranskog mora u gospodarske svrhe.
"Prostornim planom trebamo pronaći balans između našeg gospodarskog interesa ali da istodobno ljepotu mora očuvamo za buduće naraštaje", poručio je Bačić.
Po njegovim riječima plan definira djelatnosti koje se mogu obavljati u isključivom gospodarskom pojasu tako da ne ugrožavaju ribarstvo.
Prijedlog Prostornog plana isključivog gospodarskog pojasa na javnom savjetovanju bit će, kako je rečeno na prezentaciji u Splitu, do kraja rujna, a svi građani znanstvenici, stručnjaci pozvani su da se uključe svojim prijedlozima.
Prijedlog bi se trebao naći na Vladi početkom iduće godine, a Bačić vjeruje da će biti usvojen u Saboru do svibnja iduće godine.
Boban je naglasio da je Prostorni plan od strateške važnosti za Splitsko-dalmatinsku županiju pa je važna kvalitetna priprema te dokumentacije jer se radi o prostoru iznimne prirodne i gospodarske vrijednosti.
"Splitsko-dalmatinska županija upravlja s gotovo trećinom pomorskog dijela Jadrana," istaknuo je Boban.
Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta rekao je da je Bačić posjetio Split i zbog razmatranja mogućnosti za razvoj priuštivog stanovanja. Dodao je da splitska gradska uprava priprema lokacije za gradnju stanova za priuštivo stanovanje.