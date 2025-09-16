Bačić: Isključivi gospodarski pojas na Jadranu je veliki potencijal, potreban održivi razvoj

"Isključivi gospodarski pojas (IGP) obuhvaća 24.000 kilometara kvadratnih, prostor od iznimnog gospodarskog potencijala, naš je zadatak i očuvati riblji fond, poput onog u Jabučkoj kotlini i osigurati održivi razvoj", rekao je Bačić.

Naglasio je da na tom prostoru Hrvatska ima suverena prava.

Ministar i potpredsjednik Vlade u Splitu je sudjelovao na predstavljanju Prijedloga prostornog plana isključivog gospodarskog pojasa na kojem je istaknuto kako bi trebalo definirati održivo upravljanje i korištenje Jadranskog mora u gospodarske svrhe.

"Prostornim planom trebamo pronaći balans između našeg gospodarskog interesa ali da istodobno ljepotu mora očuvamo za buduće naraštaje", poručio je Bačić.