Bačić brani svoje zakone: 'Da se pitalo Omišalj, danas bismo plaćali skuplji plin'

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, komentirajući u utorak prijepore oko paketa zakona koji se tiču prostornog uređenja i gradnje, ustvrdio je da dio struke koja zakone ne podržava ipak ne misli da su oni protuustavni

Bačić se osvrnuo i na mogući referendum koji je najavila oporba, rekavši da uvijek postoje mogućnosti propitkivanja zakonskih rješenja. Što se tiče opaske da dio struke ne podržava zakon ministar je istaknuo da i taj dio struke koja ne podržava zakon ne misli da je on protuustavan. "To je vrlo važno. Jedno je struka, drugo su političari koji će u proceduri, u svom političkom djelovanju pokušati opstruirati ili na bilo koji način spriječiti realizaciju samog zakona", rekao je. Pojasnio je i u čemu se razmimoilaze sa strukom. "Jug Hrvatske vapi za dovršetkom autoceste. Ako u postupku projektiranja bude potrebno mijenjati u prostornom planu lokaciju te autoceste onda, prema mišljenju struke, treba mijenjati županijski prostorni plan, prostorne planove grada Metkovića, općina Zažablje i Slivno, grada Opuzena, grada Dubrovnika i još nekoliko općina. Prema našem zakonu će se iz državnog plana, bez potrebe ovako duge promjene prostornih planova, izdati građevinska dozvola za izgradnju autoceste. To će građani prepoznati jer umjesto da će nam trebati 4 do 5 godina da bi sve planove poravnali, mi ćemo iz državnog plana izdati građevinsku dozvolu i ubrzati izgradnju autoceste", tvrdi Bačić.

Slijedi javno savjetovanje Na novinarsko pitanje znači li to da će država doći i reći gradimo tako jer se ni ranije gradonačelnik i župan nisu mogli dogovoriti oko toga kuda bi autocesta trebala prolaziti, Bačić je odgovorio da će država donijeti svoj prostorni plan koji će proći raspravu i u Gradu Dubrovniku i u općinama Župa dubrovačka i općini Konavle. Znači, nastavio je, neće državni plan prostornog razvoja preskočiti javno savjetovanje, nego će ih uvažiti samo što će se jednim planom nadomjestiti potrebu da se mijenja još 4 ili pet planova ispod njega. Na pitanje mora li država poslušati i uvažiti odluke jedinica lokalne samouprave, Bačić je odgovorio da su predvidjeli da je Vlada odgovorna za gospodarski razvoj i mora donijeti prostorno-planske instrumente da se taj gospodarski razvoj i realizira. Na novinarsko inzistiranje može li se to dogoditi protivno volji jedinica lokalne samouprave, Bačić je ponovio da postoji postupak javnog savjetovanja i u tom postupku će jedinice lokalne samouprave iskazati svoj stav i o tome se očitovati. "Mi ćemo kao država propisati projekte koji su od državnog značaja, njih će utvrditi Hrvatski sabor. Primjerice da je bilo slušati općinu Omišalj, danas bi hrvatski građani plaćali cijenu plina dva, tri puta skuplje od one koju nam je osigurao LNG," pojasnio je ministar.