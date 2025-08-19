zalihe 'u crvenom'

Apel darivateljima iz riječkog KBC-a: Nedostaje svih krvnih grupa

I.Ba./Hina

19.08.2025 u 15:32

Darivanje krvi, ilustrativna fotografija
Darivanje krvi, ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Sandra Simunovic/PIXSELL
Iz Kliničkog bolničkog centra (KBC) Rijeka u utorak su pozvali darivatelje krvi svih krvnih grupa da daruju krv jer su krvne zalihe u toj bolnici trenutno "u crvenom", ističući da je pri kraju razdoblje iznimno visoke potrošnje krvnih pripravaka, koje sada treba nadomjestiti

Voditeljica Odjela za transfuzijsku medicinu i krvnu banku Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu Nada Vukelić Damijani naglasila je da su tijekom prošlog produženog vikenda građani putem medija mogli saznati o velikom broju prometnih i drugih nesreća, čiji su stradalnici velikim dijelom zbrinuti u riječkoj bolnici.

"Dodamo li tome i povećan broj korisnika raznih drugih zdravstvenih usluga iz domicilnog stanovništva, turista te osoba u tranzitu, nalazimo se na kraju razdoblja iznimno visoke potrošnje krvnih pripravaka, koje je sada potrebno nadomjestiti,“ rekla je.

Iz riječke bolnice navode da su se gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić i predsjednik Gradskog vijeća Robert Kurelić u utorak ujutro spontano odazvali i darivali krv u novouređenim prostorima za darivatelje krvi Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu, u novom bolničkom kompleksu KBC-a Rijeka na Sušaku.

Susreli su se s ravnateljem KBC-a Alenom Ružićem, koji im je zahvalio na doniranoj krvi i poruci solidarnosti te ih je informirao o novim prostorima transfuzijske djelatnosti, koji su, ističu iz riječke bolnice, iznimno ugodni i sigurni za rad djelatnika i boravak darivatelja te opremljeni prema najvišim standardima.

Ružić je istaknuo da veliki doprinos u prikupljanju krvnih pripravaka daju terenske akcije koje djelatnici tog zavoda provode gotovo svakodnevno diljem tri županije.

"Posebno opremljeno vozilo, educirani timovi i hrpe potrošnog materijala putuju Istrom, Primorsko-goranskom županijom i Likom. Ovaj težak i naporan posao naši djelatnici obavljaju s lakoćom i entuzijazmom, boraveći na terenu po cijele dane, uz izvrsne odazive i odlične rezultate koji osiguravaju spašavanje života," naglasio je Ružić i zahvalio djelatnicima KBC-a i svim darivateljima krvi.

Riječki Klinički zavod za transfuzijsku medicinu opskrbljuje krvnim pripravcima zdravstvene ustanove Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije te godišnje prikuplja oko 25.000 doza krvi, a tradicionalno posebno dobri rezultati očekuju od terenske akcije najavljene u Labinu za srijedu, 20. kolovoza.

O stanju krvnih zaliha građani se mogu informirati na mrežnim stranicama KBC-a Rijeka na poveznici https://kbc-rijeka.hr/zalihe-krvi/

