Apel darivateljima iz riječkog KBC-a: Nedostaje svih krvnih grupa

Voditeljica Odjela za transfuzijsku medicinu i krvnu banku Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu Nada Vukelić Damijani naglasila je da su tijekom prošlog produženog vikenda građani putem medija mogli saznati o velikom broju prometnih i drugih nesreća, čiji su stradalnici velikim dijelom zbrinuti u riječkoj bolnici.

"Dodamo li tome i povećan broj korisnika raznih drugih zdravstvenih usluga iz domicilnog stanovništva, turista te osoba u tranzitu, nalazimo se na kraju razdoblja iznimno visoke potrošnje krvnih pripravaka, koje je sada potrebno nadomjestiti,“ rekla je.

Iz riječke bolnice navode da su se gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić i predsjednik Gradskog vijeća Robert Kurelić u utorak ujutro spontano odazvali i darivali krv u novouređenim prostorima za darivatelje krvi Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu, u novom bolničkom kompleksu KBC-a Rijeka na Sušaku.