Osmašima iz Petrinje propao maturalac: Agencija otkazala, roditelji ostali bez novca

Osmaši iz Petrinje ostali su bez maturalca nakon što je turistička agencija otkazala putovanje dva dana prije polaska. Roditelji traže povrat novca, a slučaj istražuju nadležna tijela
Prije mjesec dana osmaši dvaju razreda Osnovne škole Dragutina Tadijanovića iz Petrinje trebali su otići na maturalac u srednju Dalmaciju. No samo dva dana prije polaska turistička agencija Klek otkazala je putovanje – obrazloženjem da nema sredstava za realizaciju. Roditelji ni do danas nisu dobili povrat uplaćenog novca – 450 eura po učeniku.
Otkaz u zadnji čas
Roditelji su ogorčeni jer je sve otkazano u posljednjem trenutku, kada je već sve bilo spremno za put.
'Trebali su ići od 10. do 13. rujna u srednju Dalmaciju. Otkazano je – dva dana prije izleta! Objašnjenje da nema novca, da je propao, da ne može ispoštovati izlet, da je bankrotirao… Ništa od toga! Rekli su da ćemo dobiti novce nazad, samo strpljenje, ispričao se i to je to, ispričala je Marija Hozijan Čabraja, majka jednog od učenika u Dnevniku HRT-a.
No, ni mjesec dana nakon otkazivanja putovanja novac nije vraćen. Roditelji ističu da se vlasnik agencije na pozive više ne javlja.
Škola je potvrdila da im se ništa slično dosad nije dogodilo te da su održana dva roditeljska sastanka na tu temu i da su u stalnom kontaktu s roditeljima i agencijom.
Da agencija 'Klek' nije nepoznata nadležnim tijelima, potvrđuje i Državni inspektorat.
'Temeljem predstavke početkom 2024. godine obavljen je inspekcijski nadzor turističke agencije. Sukladno utvrđenom, poduzete su zakonom propisane prekršajne mjere', priopćio je Inspektorat.
Naplata iz police osiguranja
Predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA) Tomislav Fain potvrdio je da je dogovoren rok do 15. listopada za povrat novca roditeljima.
'Ako se do 15. listopada novci ne vrate, poduzet ćemo mjere isključenja člana iz udruge i prijave svim nadležnim državnim tijelima. Što se tiče roditelja – mogu se naplatiti iz police osiguranja ili podići privatnu tužbu', rekao je Fain.
Roditelji naglašavaju da je riječ o velikom novcu, posebno u Petrinji, gdje mnoge obitelji i dalje žive skromno.
'Nismo lako skupili 450 eura. Muž je digao kredit, posudili smo 500 eura da platimo put, kaže Marija Hozijan Čabraja. Roditelji se nadaju da će javni apel ubrzati povrat uplaćenog iznosa. Maturalac im nitko više neće vratiti' ali barem očekuju pravdu i poštenje.
Vlasnik: Novac ide u ponedjeljak
Iz turističke agencije ''Saša Klek'' koju roditelji prozivaju, na upit Dnevnika Nove TV odgovorili su putem SMS-a: ''Samo mogu reći sav povrat sredstava ide roditeljima u ponedjeljak. Hvala vam. Lijep pozdrav, Saša''.