Osmašima iz Petrinje propao maturalac: Agencija otkazala, roditelji ostali bez novca

Prije mjesec dana osmaši dvaju razreda Osnovne škole Dragutina Tadijanovića iz Petrinje trebali su otići na maturalac u srednju Dalmaciju. No samo dva dana prije polaska turistička agencija Klek otkazala je putovanje – obrazloženjem da nema sredstava za realizaciju. Roditelji ni do danas nisu dobili povrat uplaćenog novca – 450 eura po učeniku.

Otkaz u zadnji čas

Roditelji su ogorčeni jer je sve otkazano u posljednjem trenutku, kada je već sve bilo spremno za put.

'Trebali su ići od 10. do 13. rujna u srednju Dalmaciju. Otkazano je – dva dana prije izleta! Objašnjenje da nema novca, da je propao, da ne može ispoštovati izlet, da je bankrotirao… Ništa od toga! Rekli su da ćemo dobiti novce nazad, samo strpljenje, ispričao se i to je to, ispričala je Marija Hozijan Čabraja, majka jednog od učenika u Dnevniku HRT-a.