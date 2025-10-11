NESTABILNO VRIJEME

Upaljen žuti alarm za više regija, od ponedjeljka nova promjena vremena

I.J.

11.10.2025 u 07:32

Turisti
Turisti
Za vikend još razmjerno stabilno i toplo, ujutro na kopnu uz mjestimičnu maglu, na Jadranu jaku buru. Od ponedjeljka promjenjivije i svježije.

'U subotu u istočnoj Hrvatskoj umjereno do znatno oblačno te uglavnom suho, a puhat će povremeno umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura oko 18 °C, a najniža jutarnja oko 10 °C. U središnjoj Hrvatkosj djelomice sunčano i također relativno topao kao u petak. Ujutro lokalno magla, uglavnom na zapadu. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura većinom između 8 i 10 °C, a najviša poslijepodnevna od 19 do 21 °C, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing..

Na zapadu Hrvatske pretežno sunčano, u gorskoj Hrvatskoj mjestimice s umjerenom naoblakom, ujutro i maglom, uz svježinu. Vjetar uglavnom slab, na sjevernom Jadranu umjerena do jaka bura u slabljenju i na otvorenom moru u okretanju na sjeverozapadnjak, a more u smirivanju na malo valovito i mirno. Najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 18 °C, na moru između 21 i 25 °C. Podjednake najviše dnevne vrijednosti i u Dalmaciji.

Prognoza za subotu
Prognoza za subotu Izvor: Licencirane fotografije / Autor: DHMZ

Također će prevladavati sunčano, puhat će umjerena do jaka bura, poslijepodne uglavnom na otvorenom moru sjeverozapadnjak. More malo i umjereno valovito. Ujutro temperatura od 12 °C u Zagori do 17 °C na obali. Na krajnjem jugu Hrvatske pretežno sunčano, uz umjerenu do jaku buru i većinom umjereno valovito more. Na otvorenom poslijepodne sjeverozapadni vjetar. Najviša popodnevna temperatura oko 24 °C, a najniža jutarnja između 14 i 17 °C, u unutrašnjosti malo niža."

Prognoza za subotu
Prognoza za subotu Izvor: Licencirane fotografije / Autor: DHMZ

I u nedjelju još stabilno pa promjenjivije

"U nedjelju na kopnu većinom sunčano, ujutro lokalno magla, a danju relativno toplo. Idući tjedan djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ponegdje može biti i malo kiše, a bit će i svježije. Vjetar uglavnom slab sjeveroistočni. Na Jadranu će idućih dana prevladavati sunčano, uz slabu i umjerenu buru te sjeverozapadnjak, a u utorak bura u jačanju. U utorak može biti više oblaka. I dalje ugodno toplo, no uz blagi pad temperature zraka", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

