Upaljen žuti alarm za više regija, od ponedjeljka nova promjena vremena

'U subotu u istočnoj Hrvatskoj umjereno do znatno oblačno te uglavnom suho, a puhat će povremeno umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura oko 18 °C, a najniža jutarnja oko 10 °C. U središnjoj Hrvatkosj djelomice sunčano i također relativno topao kao u petak. Ujutro lokalno magla, uglavnom na zapadu. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura većinom između 8 i 10 °C, a najviša poslijepodnevna od 19 do 21 °C, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing..

Na zapadu Hrvatske pretežno sunčano, u gorskoj Hrvatskoj mjestimice s umjerenom naoblakom, ujutro i maglom, uz svježinu. Vjetar uglavnom slab, na sjevernom Jadranu umjerena do jaka bura u slabljenju i na otvorenom moru u okretanju na sjeverozapadnjak, a more u smirivanju na malo valovito i mirno. Najviša dnevna temperatura zraka od 15 do 18 °C, na moru između 21 i 25 °C. Podjednake najviše dnevne vrijednosti i u Dalmaciji.